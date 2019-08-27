Армия и оружие
Российская газетаСтрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
В Западном военном округе на учениях артиллеристов применили самый мощный в мире миномет "Тюльпан" калибра 240 миллиметров. Огонь вели на расстоянии от восьми до сорока километров. Стрельба из "Тюльпана" попала на видео.
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с чего всё началось
Канал "Звезда" опубликовал видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета "Тюльпан" советской разработки, предназначенного для уничтожения укрепленных зданий, скопления живой силы, фортификации и бронетехники противника.Инфорос02:41
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Обжигающий «Тюльпан»: замедленная съемка стрельбы из самого мощного миномета в мире
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