с чего всё началось

В Западном военном округе на учениях артиллеристов применили самый мощный в мире миномет "Тюльпан" калибра 240 миллиметров. Огонь вели на расстоянии от восьми до сорока километров. Стрельба из "Тюльпана" попала на видео.

Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео

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