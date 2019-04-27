Происшествия

Стрельба в синагоге произошла в СШАГазета.Ru вчера в 16:16

В синагоге американского города Поуэй (штат Калифорния) произошла стрельба.
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Установлена личность стрелявшего в калифорнийской синагоге

Вести.Ruвчера в 23:03

NBC: подозреваемый в стрельбе в синагоге опубликовал перед нападением антисемитский пост

ТАССвчера в 22:11

Трамп выразил соболезнования по поводу стрельбы в синагоге

Российская газетавчера в 22:16

СМИ узнали об антисемитском письме подозреваемого в атаке на синагогу в США

РИА Новостивчера в 21:54

Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой в синагоге в Калифорнии

РБКвчера в 21:40

Полиция США раскрыла подробности об убийце из синагоги

Газета.Ruвчера в 22:50

Перед стрельбой в синагоге США в сети было опубликовано антисемитское письмо

RT на русскомвчера в 22:31
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
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«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу

Обновлено вчера в 17:16
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
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Происшествия

Крупный пожар в Воронежской области локализован

Пожар, возникший в распределительном центре торговой сети "Магнит", расположенном в селе Нечаевка Воронежской области, удалось локализовать на площади 42 тысячи квадратных метров.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Галкин уверен, что дочь Алсу победила в шоу «Голос» несправедливо

Телеведущий назвал результаты несправедливыми после победы в конкурсе девятилетней дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено вчера в 04:18
Политика

Зеленский отреагировал на слова Путина о паспортах для украинцев

Избранный на прошедших выборах президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина, который ранее заявил о намерении в будущем предоставлять гражданам Украины российское гражданство в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 18:45
Космос

NASA: Земля погрузится в 15-дневную тьму из-за столкновения Венеры и Юпитера с параллелизмом

Планеты сойдутся с параллелизмом в определенный момент, после чего на поверхности Юпитера начнутся необратимые химические процессы.
Обновлено вчера в 11:50
Религия

Благодатный огонь встретят во Внукове

Благодатный огонь сходит каждый год в храме Гроба Господня накануне православной Пасхи.
Обновлено вчера в 02:49
Хоккей

Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею

Обновлено вчера в 12:20
Футбол

«Ренн» обыграл «ПСЖ» и стал победителем Кубка Франции

"Ренн" стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия

В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер

Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено вчера в 18:19
Технологии

Mail.Ru планирует запуск голосового помощника «Маруся»

Российская технологическая компания Mail.Ru Group планирует старт производства голосового помощника «Маруся» летом 2019 года.
Обновлено вчера в 12:21
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено вчера в 03:19
Происшествия

Модель умерла после падения на подиуме на неделе моды в Сан-Паулу

Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено 26 апреля в 14:33
Армия и оружие

Иранский дрон снял на видео авианосец США в Персидском заливе

Обновлено вчера в 12:29
Происшествия

В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»

На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено 26 апреля в 10:40
Автоспорт

Боттас показал лучшее время в квалификации в Баку, Квят — шестой

Обновлено вчера в 11:06
Происшествия

На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез

Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено вчера в 04:05
Культура

Первый канал проверит результаты финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 06:09
Политика

В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружием

Как отметили в ЕС, решение США не способствует поддержанию транспарентности в сфере международной торговли оружием.
Обновлено вчера в 14:52
Шоу-бизнес

Пугачёва подарила кулоны проигравшим дочери Алсу детям

Обновлено вчера в 21:01
Здоровье

В Тюменской области снизилась заболеваемость инфекционными болезнями

В минувшем году, в Тюменской области снизилась заболеваемость более чем по 20 инфекционным болезням.
Обновлено вчера в 07:53
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено 26 апреля в 12:28
Шоу-бизнес

Семен Слепаков вышел в свет с женой после слухов о разводе

Сам резидент Comedy Club не стал делать пиар из личной жизни и комментировать слухи.
Обновлено вчера в 18:30
Общество

В Пасху на Урал обрушится сильный снегопад

Обновлено вчера в 05:19
Политика

Путин назвал основные вопросы к Зеленскому

Президент России Владимир Путин назвал основные вопросы, которые ему хотелось бы обсудить с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 05:52
Политика

Названа причина возможного возникновения «второго Чернобыля»

Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
Обновлено вчера в 18:48
Здоровье

Вспышка сальмонеллеза зафиксирована в Канаде

Обновлено вчера в 21:37
Армия и оружие

Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ

Обновлено вчера в 12:32
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