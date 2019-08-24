Происшествия
Стрельба в Подмосковье: коллекторы напали на мужчину с ребенкомВести.Ru 08:05
Вчера в Красногорске (Подмосковье) коллекторы обстреляли из пневматического пистолета мужчину и его маленького сына.
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с чего всё началось
В правоохранительные органы обратился житель подмосковного Красногорска. Он заявил, что 23 августа его вместе с 9-летней дочерью подкараулили у подъезда дома двое вооруженных мужчин. Представившись сотрудниками банка, они потребовали возврата взятых жителем Красногорска средств.РЕН ТВ04:02
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Подмосковные коллекторы расстреляли из травмата мужчину и 9-летнюю девочку
Московский Комсомолец04:16
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Политика
Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7
Глава Евросовета Дональд Туск предложил на следующий саммит «большой семерки» (G7) пригласить Украину.
Обновлено в 08:45
Общество
В Петербурге открыли первый пешеходный фонтан после ремонта
Первый пешеходный фонтан в Санкт-Петербурге открылся в субботу в Любашинском саду Калининского района после ремонта по конкурсу "Фонтан для горожан".
Обновлено в 07:49
Политика
Зеленский сообщил об утренних СМС о потерях в Донбассе
Обновлено в 08:14
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко заявила в интервью телеканалу NewsOne, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Авто
Названы ТОП-3 китайских кроссовера, которые не стыдно хотеть
Под капотом будет стоять либо 1,5-литровый, либо 2,0-литровый турбомотор мощностью от 150 до 200 л.с. В паре с любым из агрегатов будет трудиться «робот» с двумя сцеплениями, как на спортивных Volkswagen типа Golf R. Chery Exeed TX Ещё одна привлекательная модель родом из Китая — это Exeed TX.
Обновлено в 02:29
Общество
Памятник Ту-144 установили в Жуковском
Памятник представляет собой модель Ту-144. Он установлен на три опоры так, чтобы нос самолета был поднят кверху, как будто он взлетает.
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Кино
Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено в 07:57
Культура
Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом
В Москве госпитализировали музыканта и актера Петра Мамонова. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке.
Обновлено в 07:45
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Политика
Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком
В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".
Обновлено в 07:29
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel
В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено в 04:59
Общество
Участники флешмоба на Сахарова развернули гигантский флаг России
Студенты, волонтеры и участники молодежных объединений развернули огромное полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских регионов, муниципальных образований и общественных организаций.
Обновлено в 06:05
Политика
Порошенко отсутствовал на праздновании Дня независимости Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко проигнорировал праздничные мероприятия, проводимые в Киеве по случаю Дня независимости страны в субботу, 24 августа.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал снимок двойного свидания Аллы Пугачевой в Юрмале
Максим Галкин порадовал подписчиков в Instagram новым снимком с Юрмалы. Телеведущий показал сюжет двойного свидания супруги Аллы Пугачевой.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
В Индии рассказали о намерениях приобрести танки Т-14 «Армата»
В материале напоминается, что Индия ещё в 2017 году озвучила намерение по приобретению 1770 боевых машин.
Обновлено в 06:22
Футбол
Шон Райт-Филлипс завершил карьеру
Бывший полузащитник «Челси», «Манчестер Сити» и сборной Англии Шон Райт-Филлипс объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".
Обновлено вчера в 08:44
Политика
Трамп и Макрон проводят двустороннюю встречу в Биаррице
Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон накануне открытия саммита G7 встретились за рабочим завтраком.
Обновлено в 08:56
Политика
Посол России в Великобритании Александр Яковенко ушел в отставку
Посол России в Великобритании Александр Яковенко завершил свою миссию в Лондоне.
Обновлено в 08:28
Футбол
«Динамо» победило «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Динамо» обыграли «Тамбов» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:09
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Калуге
Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.
Обновлено в 05:03
Политика
Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину
Обновлено вчера в 11:37
Культура
Михалков рассказал о состоянии после семи операций
Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Трамп заявил о новом увеличении пошлин на китайские товары
Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году после того, как Дональд Трамп ввел и увеличил пошлины на ввоз ряда китайских товаров.
Обновлено вчера в 17:29
Кино
Актриса Александра Назарова похоронена на Троекуровском кладбище
Народная артистка России Александра Назарова была похоронена на Троекуровском кладбище в субботу, 24 августа.
Обновлено в 08:13
Политика
Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено вчера в 10:13
Экономика
В России установили новый прожиточный минимум
Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.
Обновлено вчера в 07:01
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий".
Обновлено в 07:08
Единоборства
Ковалев и Ярд успешно прошли взвешивание
Вес Ковалева составил 79,2 кг (при лимите полутяжелого веса в 79,4 кг), Ярд оказался немного легче — 78,9 кг.
Обновлено вчера в 05:35
Футбол
Пукки повторил рекорд Погребняка
Обновлено в 08:47