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с чего всё началось

Вчера в Красногорске (Подмосковье) коллекторы обстреляли из пневматического пистолета мужчину и его маленького сына.

Стрельба в Подмосковье: коллекторы напали на мужчину с ребенком

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