Происшествия

Стрельба в Подмосковье: коллекторы напали на мужчину с ребенкомВести.Ru 08:05

Вчера в Красногорске (Подмосковье) коллекторы обстреляли из пневматического пистолета мужчину и его маленького сына.
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с чего всё началось

Коллекторы обстреляли мужчину и его 9-летнюю дочь в Подмосковье

В правоохранительные органы обратился житель подмосковного Красногорска. Он заявил, что 23 августа его вместе с 9-летней дочерью подкараулили у подъезда дома двое вооруженных мужчин. Представившись сотрудниками банка, они потребовали возврата взятых жителем Красногорска средств.
РЕН ТВ04:02

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Полиция проводит проверку после обстрела коллекторами мужчины и его дочери в Красногорске

Вести Подмосковья08:47

В Красногорске неизвестные стреляли в мужчину и его дочь

ТАСС08:20

Подмосковные коллекторы расстреляли из травмата мужчину и 9-летнюю девочку

Московский Комсомолец04:16

Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь

Lenta.ru06:19

В Подмосковье проверят данные о коллекторах, стрелявших по отцу с ребенком

РИА Новости05:33

МВД проверяет сообщение о стрелявших по отцу с ребенком коллекторах

РЕН ТВ05:35

СМИ: коллекторы напали на мужчину и ребёнка в Подмосковье

Говорит Москва07:14
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Савченко заявила о начале украинизации России

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Названы ТОП-3 китайских кроссовера, которые не стыдно хотеть

Под капотом будет стоять либо 1,5-литровый, либо 2,0-литровый турбомотор мощностью от 150 до 200 л.с. В паре с любым из агрегатов будет трудиться «робот» с двумя сцеплениями, как на спортивных Volkswagen типа Golf R. Chery Exeed TX Ещё одна привлекательная модель родом из Китая — это Exeed TX.
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Памятник представляет собой модель Ту-144. Он установлен на три опоры так, чтобы нос самолета был поднят кверху, как будто он взлетает.
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Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник

Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
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Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком

В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".
Обновлено в 07:29
Кино

Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel

В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено в 04:59
Общество

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Студенты, волонтеры и участники молодежных объединений развернули огромное полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских регионов, муниципальных образований и общественных организаций.
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Политика

Порошенко отсутствовал на праздновании Дня независимости Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко проигнорировал праздничные мероприятия, проводимые в Киеве по случаю Дня независимости страны в субботу, 24 августа.
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Шоу-бизнес

Максим Галкин показал снимок двойного свидания Аллы Пугачевой в Юрмале

Максим Галкин порадовал подписчиков в Instagram новым снимком с Юрмалы. Телеведущий показал сюжет двойного свидания супруги Аллы Пугачевой.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие

В Индии рассказали о намерениях приобрести танки Т-14 «Армата»

В материале напоминается, что Индия ещё в 2017 году озвучила намерение по приобретению 1770 боевых машин.
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Бывший полузащитник «Челси», «Манчестер Сити» и сборной Англии Шон Райт-Филлипс объявил о завершении карьеры.
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Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы

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Обновлено вчера в 08:44
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Политика

Посол России в Великобритании Александр Яковенко ушел в отставку

Посол России в Великобритании Александр Яковенко завершил свою миссию в Лондоне.
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Футбол

«Динамо» победило «Тамбов» в матче РПЛ

Футболисты московского «Динамо» обыграли «Тамбов» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Пять человек погибли в ДТП в Калуге

Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.
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Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину

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Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
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Экономика

В России установили новый прожиточный минимум

Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.
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Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»

Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий".
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Ковалев и Ярд успешно прошли взвешивание

Вес Ковалева составил 79,2 кг (при лимите полутяжелого веса в 79,4 кг), Ярд оказался немного легче — 78,9 кг.
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Пукки повторил рекорд Погребняка

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