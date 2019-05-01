Происшествия

Стрельба произошла в университете в Северной КаролинеГазета.Ru вчера в 19:25

В американском штате Северная Каролина в результате стрельбы в университете погибли два человека.
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Полиция установила личность стрелявшего в университете Северной Каролины

Российская газета03:05

Полиция установила личность стрелявшего в Университете Северной Каролины

Известия01:04

В Университете Северной Каролины в США открыли стрельбу

Коммерсантъвчера в 19:03

Установлена личность подозреваемого в стрельбе в Северной Каролине

РИА Новости00:20

Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в Северной Каролине

RT на русском00:21

Полиция обнародовала данные о стрелке, открывшем огонь в Университете Северной Каролины

ТАСС00:56

Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в вузе в США

РБК00:55
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:09, Ашберн

Два человека погибли в стрельбе в Студгородке

Вести.UZвчера в 23:03
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:09, Ашберн
Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
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Экономика

ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу

Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия

Первомайские демонстрации в Париже переросли в беспорядки

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Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:03
Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила ребенка целовать землю

Заведующая детским садом в Краснодаре поставила одного из своих воспитанников на колени и заставила целовать землю, - пишет издание BAZA.
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Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово

Обновлено в 02:29
Политика

В Крыму предложили открыть клубы друзей в США и Великобритании

Директор Черноморской ассоциации международного сотрудничества Ян Эпштейн выступил с инициативой создания клубов друзей Крыма в США и Великобритании.
Обновлено в 09:38
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Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам ВОВ

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Полицейские задержали более ста человек на демонстрациях в РФ

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Пригожин призвал «убрать руки» от участвующей в Евровидении Алсу

Обновлено в 08:08
Политика

Первомайская демонстрация в Петрозаводске прошла под флагами КПРФ

Более трехсот человек приняли участие в первомайской демонстрации и митинге, которые прошли 1 мая в Петрозаводске по инициативе регионального отделения КПРФ.
Обновлено в 07:30
Политика

Помпео собирается обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым намерен обсудить ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 09:23
Политика

Минск отреагировал на смену посла России в Белоруссии

В пятницу, 30 апреля, президент Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла России в Белоруссии и одновременно назначил вместо него сенатора Дмитрия Мезенцева.
Обновлено в 08:36
Транспорт

В России появились новые дорожные знаки

С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Происшествия

В Ингушетии депутат украл невесту

Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено в 08:06
Спорт

Семеня проиграла судебный спор с ИААФ по делу об уровне тестостерона

Обновлено в 07:22
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Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Энергетика

На Украине подешевел газ для населения

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
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Путин подписал указ об ипотечных каникулах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах.
Обновлено в 10:04
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Число убийств евреев на почве антисемитизма выросло в 2018 году

За последний год произошел рост проявлений антисемитизма: количество серьезных случаев насилия в мире увеличилось на 13% с 342 до 387 случаев.
Обновлено в 06:05
Кино

Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»

В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
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Обновлено в 08:58
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Диетологи рассказали, сколько шашлыка можно съесть в праздники

В свинине и баранине у нас около 20 граммов белка в 100 граммах. То есть не более 300-400 граммов мяса в день", - рассказала Стародубова.
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«Барселона» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале ЛЧ

В среду, 1 мая в Испании состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем».
Обновлено в 05:24
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Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
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Эксперты дали рекомендации о подготовке авто перед дальней поездкой

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Общество

На первомайскую демонстрацию в Луганске вышли более 50 тысяч человек

Как сообщили в местной федерации профсоюзов, сегодняшнее шествие стало самым масштабным с момента провозглашения республики В Федерации профсоюзов самопровозглашенной ЛНР рассказали, что в праздничной демонстрации сегодня приняли участие более 50 тысяч человек, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:40
Общество

В победе дочери Алсу на «Голосе» заподозрили военный завод

Обновлено вчера в 13:29
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Филипп Киркоров признался, что дочь всегда «держит его в стрессе»

Филипп Киркоров растит дочь Аллу-Викторию и сына Мартина.
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Упавший в 1944 году самолет Ил-2 обнаружили в Приморье

В Приморье поисковики обнаружили останки экипажа штурмовика Ил-2, разбившегося в 1944 году в районе села Хороль.
Обновлено в 01:20
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