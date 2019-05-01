Стрельба произошла в университете в Северной КаролинеГазета.Ru вчера в 19:25

В американском штате Северная Каролина в результате стрельбы в университете погибли два человека.

Стрельба произошла в университете в Северной Каролине

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