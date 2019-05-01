Происшествия
Стрельба произошла в университете в Северной КаролинеГазета.Ru вчера в 19:25
В американском штате Северная Каролина в результате стрельбы в университете погибли два человека.
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Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила ребенка целовать землю
Заведующая детским садом в Краснодаре поставила одного из своих воспитанников на колени и заставила целовать землю, - пишет издание BAZA.
Обновлено в 08:27
Общество
Сын Авакова сыграл роскошную свадьбу в Италии
Обновлено в 08:29
Транспорт
Новые дорожные знаки появились в России
С 1 мая в Россию вступил в силу новый национальный ГОСТ по дорожным знакам, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам войны
Обновлено в 06:20
Гаджеты
Официально: видеокарты AMD Radeon Navi выйдут в третьем квартале и будут стоить дешевле Radeon VII
Как сообщается, эти видеокарты будут дешевле Radeon VII, базовая стоимость которой на момент выпуска составила $700.
Обновлено в 02:30
Здоровье
Россиянам рассказали о правилах безопасности при отправлении в тропики
В Роспотребнадзоре рассказали о необходимости соблюдать осторожность, выезжая в страны с экваториально-тропическим климатом, поскольку в них распространены редкие паразиты и инфекции, нетипичные для России.
Обновлено в 01:00
Политика
Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии
Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии, заявил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Обновлено вчера в 10:20
Политика
Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму
Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Общество
В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»
Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Музыка
Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор
Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Кино
Оператор объяснился за слишком темный третий эпизод «Игры престолов»
Кинооператор Фабиан Вагнер, работавший над третьим эпизодом восьмого сезона «Игры престолов», ответил на претензии фанатов, которые посчитали серию слишком темной.
Обновлено вчера в 07:04
Кино
Назван гонорар Роберта Дауни-младшего за работу в «Мстителях»
Стало известно, какой гонорар получил Роберт Дауни-младший за работу в фильмах франшизы «Мстители».
Обновлено в 00:48
Транспорт
Московские светофоры до 5 мая перенастроили «в пользу пешеходов»
Светофоры на 70 пешеходных переходах в пределах Садового кольца в Москве перенастроили до 5 мая "в пользу пешеходов", сократив время ожидания зеленого сигнала, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 08:10
Политика
Число убийств евреев на почве антисемитизма выросло в 2018 году
За последний год произошел рост проявлений антисемитизма: количество серьезных случаев насилия в мире увеличилось на 13% с 342 до 387 случаев.
Обновлено в 06:05
Спорт
Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Церковники отказались расторгать брак Петросяна и Степаненко
Евгений Петросян попросил церковников развенчать его брак с Еленой Степаненко.
Обновлено в 08:17
Общество
С ними не стоит спорить, эти знаки Зодиака всегда «правы»
Овен Интересный подопечный Огненной стихии, который спорить не умеет, но и переспорить его невозможно.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Полина Гагарина опубликовала фотографию в бикини
После беременности Полина Гагарина сильно поправилась, но после родов ей невероятно быстро удалось привести себя в порядок.
Обновлено в 04:05
Общество
Первомайское шествие началось в Москве
Шествие началось традиционно в 10:00 с лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!»
Обновлено в 03:00
Авто
Lada Raven может стать «российским ответом Tesla»
Своё название — Lada Raven — он получил после попытки Дмитрия Лазарева предложить свой концепт «АвтоВАЗу», но в итоге дизайнер так и не стал участвовать в конкурсе проектов, объявленным российским производителем.
Обновлено вчера в 08:48
Происшествия
Юрист прокомментировал приговор Ассанжа
Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал RT решение лондонского суда приговорить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 07:37
Хоккей
Стал известен состав сборной России на матч Еврохоккейтура со Швецией
Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) опубликовала состав национальной команды на матч со сборной Швеции в рамках четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 07:54
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Авто
Опубликованы первые изображения новой Lada Granta Sport
По информации «Российской газеты», обновленная LADA Granta Sport получит спортивную подвеску с заниженным клиренсом, задние дисковые тормоза и 1,6-литровый бензиновый мотор, форсированный до 120 лошадиных сил.
Обновлено вчера в 09:45