Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человекИзвестия вчера в 19:02

В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека. Об этом 30 апреля сообщает телеканал WSOC.

Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек

Общество На первомайскую демонстрацию в Твери вышли более 15 тысяч человек В День Весны и Труда на демонстрацию вышли более 15 тысяч человек - трудовые коллективы ведущих предприятий не только из Твери, но и муниципалитетов.

Политика КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским Конституционный суд Чехии признал легальным решение владельца отеля Brioni Boutique Hotel требовать от российских постояльцев признания Крыма украинским.

Футбол «Барселона» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале ЛЧ В среду, 1 мая в Испании состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем».

Авто В России началась сборка Kia Soul нового поколения В России началась серийная сборка кроссовера KIA Soul третьего поколения, а первые авто поступят дилерам уже 3 июня.

Авто Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.

Общество Беглов возглавил первомайское шествие в Петербурге Демонстрацию возглавили временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов и вице-губернатор Анна Митянина.

Политика Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Здоровье Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, а также дал на своем сайте рекомендации, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом.

Общество В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация» Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.

Энергетика На Украине подешевел газ для населения «Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.

Политика Медведчук: трагедию в Одессе не расследовали намеренно Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что власти Украины на протяжении пяти лет сделали всё, чтобы трагедия 2 мая в Одессе не расследовалась.

Экономика ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.

Театры Сухоруков объяснил отмену спектаклей Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.

Общество В России заблокировано около 10 тысяч пиратских сайтов В Роскомнадзоре сообщили о блокировке 9,5 тысяч пиратских сайтов спустя четыре года после вступления в силу поправок к антипиратскому закону.

Политика Небензя призвал Запад не усугублять ситуацию в Сирии санкциями Россия призывает западные страны не усугублять гуманитарную ситуацию в Сирии своими санкциями, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе Совбеза ООН по политической ситуации в САР.

Политика Лукашенко уволил заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии Белорусский президент Александр Лукашенко освободил от должности замгоссекретаря Совбеза Андрея Втюрина за поступки, "дискредитирующие звание военнослужащего".

Политика В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг» Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.

Политика Путин поздравил нового императора Японии с вступлением на престол Президент России Владимир Путин поздравил нового императора Японии Нарухито с вступлением на престол, выразив надежду на укрепление сотрудничества стран.

Политика Мюллер пожаловался на генпрокурора США, исказившего суть его доклада Сообщается, что Мюллер написал свое письмо генпрокурору еще в конце марта — после того, как Барр кратко изложил итоги расследования спецпрокурора по делу о так называемом «российском вмешательстве» в выборы президента США В 2016 году.

Кино Исполнитель роли Короля Ночи раскрыл мотивацию персонажа После выхода третьего эпизода заключительного сезона «Игры престолов» издание Variety взяло небольшое интервью у Владимира Фурдика, исполнителя роли Короля Ночи.

Общество Сторонники КПРФ начали шествие в Москве В Москве началась первомайская демонстрация КПРФ и её сторонников.

Футбол Погба ответил на критику легенд «Манчестер Юнайтед» Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отреагировал на критику в свой адрес, передает "Советский спорт".

Происшествия В Париже задержали 14 человек перед началом первомайских демонстраций Правоохранительные органы Франции задержали 14 человек в Париже перед началом первомайских демонстраций, сообщает телеканал BFMTV.

Гаджеты Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.