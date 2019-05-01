Происшествия
Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человекИзвестия вчера в 19:02
В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека. Об этом 30 апреля сообщает телеканал WSOC.
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Политика
Супругу Зеленского заподозрили в покупке элитной квартиры в Крыму за полцены
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Общество
На первомайскую демонстрацию в Твери вышли более 15 тысяч человек
В День Весны и Труда на демонстрацию вышли более 15 тысяч человек - трудовые коллективы ведущих предприятий не только из Твери, но и муниципалитетов.
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Конституционный суд Чехии признал легальным решение владельца отеля Brioni Boutique Hotel требовать от российских постояльцев признания Крыма украинским.
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Политика
В Венесуэле произошла попытка государственного переворота
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Футбол
«Барселона» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале ЛЧ
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Политика
Украинский экс-дипломат назвал мову и вышиванки символами упадка
Волошин напомнил, что политика украинизации затронула юго-восток еще в 1990-е годы.
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Авто
В России началась сборка Kia Soul нового поколения
В России началась серийная сборка кроссовера KIA Soul третьего поколения, а первые авто поступят дилерам уже 3 июня.
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Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
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Общество
Беглов возглавил первомайское шествие в Петербурге
Демонстрацию возглавили временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов и вице-губернатор Анна Митянина.
Обновлено в 04:46
Политика
Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией
Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Здоровье
Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей
Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, а также дал на своем сайте рекомендации, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом.
Обновлено в 00:09
Общество
В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»
Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Политика
Медведчук: трагедию в Одессе не расследовали намеренно
Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что власти Украины на протяжении пяти лет сделали всё, чтобы трагедия 2 мая в Одессе не расследовалась.
Обновлено в 05:27
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Театры
Сухоруков объяснил отмену спектаклей
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Общество
В России заблокировано около 10 тысяч пиратских сайтов
В Роскомнадзоре сообщили о блокировке 9,5 тысяч пиратских сайтов спустя четыре года после вступления в силу поправок к антипиратскому закону.
Обновлено в 05:25
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Небензя призвал Запад не усугублять ситуацию в Сирии санкциями
Россия призывает западные страны не усугублять гуманитарную ситуацию в Сирии своими санкциями, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе Совбеза ООН по политической ситуации в САР.
Обновлено вчера в 16:15
Авто
Продажи Lamborghini в России выросли в 9 раз
Обновлено вчера в 05:31
Политика
Лукашенко уволил заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии
Белорусский президент Александр Лукашенко освободил от должности замгоссекретаря Совбеза Андрея Втюрина за поступки, "дискредитирующие звание военнослужащего".
Обновлено вчера в 17:27
Кино
Из новых «Мстителей» вырезали противоречивого персонажа
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В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»
Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
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Путин поздравил нового императора Японии с вступлением на престол
Президент России Владимир Путин поздравил нового императора Японии Нарухито с вступлением на престол, выразив надежду на укрепление сотрудничества стран.
Обновлено в 04:03
Политика
Мюллер пожаловался на генпрокурора США, исказившего суть его доклада
Сообщается, что Мюллер написал свое письмо генпрокурору еще в конце марта — после того, как Барр кратко изложил итоги расследования спецпрокурора по делу о так называемом «российском вмешательстве» в выборы президента США В 2016 году.
Обновлено вчера в 22:51
Кино
Исполнитель роли Короля Ночи раскрыл мотивацию персонажа
После выхода третьего эпизода заключительного сезона «Игры престолов» издание Variety взяло небольшое интервью у Владимира Фурдика, исполнителя роли Короля Ночи.
Обновлено в 03:41
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Сторонники КПРФ начали шествие в Москве
В Москве началась первомайская демонстрация КПРФ и её сторонников.
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Футбол
Погба ответил на критику легенд «Манчестер Юнайтед»
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отреагировал на критику в свой адрес, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Париже задержали 14 человек перед началом первомайских демонстраций
Правоохранительные органы Франции задержали 14 человек в Париже перед началом первомайских демонстраций, сообщает телеканал BFMTV.
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Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен
Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено вчера в 13:56
Хоккей
«Ак Барс» объявил о назначении Квартальнова главным тренером
53-летний Дмитрий Квартальнов официально стал новым главным тренером казанской команды, сменив на этом посту Зинэтулу Билялетдинова.
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