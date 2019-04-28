Полиция сообщила о стрельбе в синагоге в КалифорнииRT на русском 15:54

«Мужчина задержан для допроса по подозрению в причастности к стрельбе», — цитирует телеканал местную полицию. По данным ABC, в местной синагоге должно было состояться празднование Пасхи. В результате инцидента могли пострадать до четырёх человек, передаёт телеканал.

Полиция сообщила о стрельбе в синагоге в Калифорнии

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