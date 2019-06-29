Происшествия

Стрельба произошла в новосибирском торговом центреИзвестия 14:16

Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта. Мужчина не поделил с соперником девушку и принялся угрожать ему оружием.
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«Бытовой ссорой из-за любви» назвали смертельную стрельбу в ТРЦ «Эдем» в Академгородке

Бердск онлайн21:37

Мужчина, открывший стрельбу в новосибирском торговом центре «Эдем», мертв

Эхо Москвы16:02

Ходил в тир и тренировался на зомби: что известно о парне, устроившем стрельбу в ТЦ «Эдем» из-за девушки

КП - Новосибирск15:11

Источник: неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Новосибирска

ТАСС13:37

В торговом центре Новосибирска мужчина застрелил юношу и покончил с собой

РБК14:35

Подробности стрельбы в новосибирском ТЦ

РЕН ТВ13:47

В ТРЦ «Эдем» преступник на фоне ревности сначала убил человека, а потом застрелился сам

НГС11:56
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 23:41, Вашингтон
Общество

Уровень воды в Тулуне Иркутской области понизился почти до 13 метров

Обновлено в 21:47
Шоу-бизнес

Перенесший инсульт Носков снова запел

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш рассказал, что после перенесенного инсульта музыкант Николай Носков вернулся к творчеству.
Обновлено в 23:29
Общество

Дальневосточный медиафорум собрал журналистов со всей страны

Вчера в Якутске начал работу II Дальневосточный медиафорум.
Обновлено в 20:30
Политика

В Тбилиси проходит массовое шествие

Обновлено в 16:27
Общество

Гидрометцентр прогнозирует сложную паводковую ситуацию в Красноярском крае до 1-2 июля

Паводковая ситуация в Красноярском крае будет сложной до 1-2 июля, сообщил в субботу ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 12:04
Общество

Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей

Самые дорогие услуги ЖКХ в среднем оказались в Магаданской области, где россиянам предъявляли квитанции на 3 511 рублей в месяц.
Обновлено в 23:01
Политика

Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине

Обновлено в 17:46
Авто

Следующий Jaguar XJ получит новые силовые установки

Будет у модели и подзаряжаемая версия, а полностью электрический вариант получит запас хода 480 км. В основе нового Jaguar XJ расположится платформа MLA.
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес

Кожевникова вступилась за Темникову в конфликте с Фадеевым

Обновлено в 14:35
Происшествия

Центральная городская ярмарка загорелась в Магнитогорске

Обновлено в 21:28
Кино

Фестиваль «Утро Родины» на Сахалине завершился масштабным шоу

Обновлено в 19:44
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко раскритиковал предложение главы «Газпрома» Алексея Миллера о продлении договора на транзит газа.
Обновлено вчера в 19:23
Общество

Росстат потратит почти миллиард рублей на рекламу переписи населения

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) собирается потратить 948,8 млн рублей на популяризацию всероссийской переписи населения, которая пройдёт в следующем году, пишет «Новая газета».
Обновлено в 13:15
Происшествия

Рабочие в Казахстане избили иностранных коллег за неприличное фото

Обновлено в 23:25
Политика

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20

Владимир Путин в ходе встречи с Ангелой Меркель на саммите "большой двадцатки" заметил растерянность немецкого лидера, перепутавшей место, где она должна была сесть.
Обновлено в 21:42
Общество

Skyscanner выясняет причину проблемы с покупкой авиабилетов в Крым

Обновлено в 08:59
Армия и оружие

ЛНР: силовики ВСУ в гражданской одежде минируют территории

Обновлено в 09:15
Политика

Путин потребовал организовать выплаты пострадавшим в Иркутской области

Президент РФ Владимир Путин поручил организовать выплаты пострадавшим из-за паводка в Иркутской области без лишних формальностей.
Обновлено в 17:19
Наука

Учёные выяснили, что люди чувствуют перед смертью

Как оказалось, значительная часть людей испытывает схожие ощущения в такие моменты.
Обновлено в 11:11
Политика

Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом

Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.
Обновлено вчера в 09:19
Общество

В Пекине построили крупнейший в мире аэропорт

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин", сообщили власти города.
Обновлено в 22:13
Происшествия

В Кузбассе нашли пропавшую 13-летнюю девушку

13-летняя жительница Прокопьевска, пропавшая вечером 27 июня, была найдена.
Обновлено в 21:41
Игры

Sony разработает для PlayStation 5 игры-блокбастеры

Компания Sony собирается создавать дорогие игры-блокбастеры для новой приставки PlayStation 5. Об этом написали в журнале The Wall Street Journal.
Обновлено в 12:20
Футбол

Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии

Обновлено в 17:37
Политика

Путин дал поручения в связи с паводками в Иркутской области

Обновлено в 15:12
Армия и оружие

Подлодку «Омск» после модернизации передали Тихоокеанскому флоту

Модернизированную атомную подводную лодку проекта 949А «Омск» передали Тихоокеанскому флоту в рамках программы V Международного военно-технического форума «Армия-2019» во Владивостоке.
Обновлено в 07:48
Происшествия

В Иркутской области 1717 домов остаются подтопленными

В Иркутской области 1717 жилых домов в 28 населенных пунктах потоплены из-за наводнений. В помещениях живет 4177 человек.
Обновлено в 23:35
Экономика

Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»

Консорциум, в который входят японские Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC), покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Тайваня

Обновлено в 21:58
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин по итогам саммита "большой двадцатки" в Осаке сказал, что вопрос с освобождением украинских моряков будет решаться "спокойно, в рабочем режиме".
Обновлено в 08:37
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