Происшествия
Стрельба произошла в новосибирском торговом центреИзвестия 14:16
Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта. Мужчина не поделил с соперником девушку и принялся угрожать ему оружием.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 23:41, Вашингтон
Шоу-бизнес
Перенесший инсульт Носков снова запел
Музыкальный продюсер Виктор Дробыш рассказал, что после перенесенного инсульта музыкант Николай Носков вернулся к творчеству.
Обновлено в 23:29
Общество
Дальневосточный медиафорум собрал журналистов со всей страны
Вчера в Якутске начал работу II Дальневосточный медиафорум.
Обновлено в 20:30
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено в 16:27
Общество
Гидрометцентр прогнозирует сложную паводковую ситуацию в Красноярском крае до 1-2 июля
Паводковая ситуация в Красноярском крае будет сложной до 1-2 июля, сообщил в субботу ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 12:04
Общество
Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей
Самые дорогие услуги ЖКХ в среднем оказались в Магаданской области, где россиянам предъявляли квитанции на 3 511 рублей в месяц.
Обновлено в 23:01
Политика
Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине
Обновлено в 17:46
Авто
Следующий Jaguar XJ получит новые силовые установки
Будет у модели и подзаряжаемая версия, а полностью электрический вариант получит запас хода 480 км. В основе нового Jaguar XJ расположится платформа MLA.
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес
Кожевникова вступилась за Темникову в конфликте с Фадеевым
Обновлено в 14:35
Происшествия
Центральная городская ярмарка загорелась в Магнитогорске
Обновлено в 21:28
Кино
Фестиваль «Утро Родины» на Сахалине завершился масштабным шоу
Обновлено в 19:44
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко раскритиковал предложение главы «Газпрома» Алексея Миллера о продлении договора на транзит газа.
Обновлено вчера в 19:23
Общество
Росстат потратит почти миллиард рублей на рекламу переписи населения
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) собирается потратить 948,8 млн рублей на популяризацию всероссийской переписи населения, которая пройдёт в следующем году, пишет «Новая газета».
Обновлено в 13:15
Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20
Владимир Путин в ходе встречи с Ангелой Меркель на саммите "большой двадцатки" заметил растерянность немецкого лидера, перепутавшей место, где она должна была сесть.
Обновлено в 21:42
Политика
Путин потребовал организовать выплаты пострадавшим в Иркутской области
Президент РФ Владимир Путин поручил организовать выплаты пострадавшим из-за паводка в Иркутской области без лишних формальностей.
Обновлено в 17:19
Наука
Учёные выяснили, что люди чувствуют перед смертью
Как оказалось, значительная часть людей испытывает схожие ощущения в такие моменты.
Обновлено в 11:11
Политика
Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом
Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.
Обновлено вчера в 09:19
Общество
В Пекине построили крупнейший в мире аэропорт
В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин", сообщили власти города.
Обновлено в 22:13
Происшествия
В Кузбассе нашли пропавшую 13-летнюю девушку
13-летняя жительница Прокопьевска, пропавшая вечером 27 июня, была найдена.
Обновлено в 21:41
Игры
Sony разработает для PlayStation 5 игры-блокбастеры
Компания Sony собирается создавать дорогие игры-блокбастеры для новой приставки PlayStation 5. Об этом написали в журнале The Wall Street Journal.
Обновлено в 12:20
Футбол
Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии
Обновлено в 17:37
Политика
Путин дал поручения в связи с паводками в Иркутской области
Обновлено в 15:12
Армия и оружие
Подлодку «Омск» после модернизации передали Тихоокеанскому флоту
Модернизированную атомную подводную лодку проекта 949А «Омск» передали Тихоокеанскому флоту в рамках программы V Международного военно-технического форума «Армия-2019» во Владивостоке.
Обновлено в 07:48
Происшествия
В Иркутской области 1717 домов остаются подтопленными
В Иркутской области 1717 жилых домов в 28 населенных пунктах потоплены из-за наводнений. В помещениях живет 4177 человек.
Обновлено в 23:35
Экономика
Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»
Консорциум, в который входят японские Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC), покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.
Обновлено в 06:43
Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
Президент России Владимир Путин по итогам саммита "большой двадцатки" в Осаке сказал, что вопрос с освобождением украинских моряков будет решаться "спокойно, в рабочем режиме".
Обновлено в 08:37