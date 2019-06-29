Происшествия

Стрельба произошла в новосибирском торговом центреИзвестия 14:16

Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта. Мужчина не поделил с соперником девушку и принялся угрожать ему оружием.
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Мужчина, открывший стрельбу в новосибирском торговом центре «Эдем», мертв

Эхо Москвы16:02

Ревнивец застрелил соперника и покончил с собой

Газета.Ru15:59

В ТРЦ «Эдем» преступник на фоне ревности сначала убил человека, а потом застрелился сам

НГС11:56

Источник: неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Новосибирска

ТАСС13:37

Ходил в тир и тренировался на зомби: что известно о парне, устроившем стрельбу в ТЦ «Эдем» из-за девушки

КП - Новосибирск15:11

Подробности стрельбы в новосибирском ТЦ

РЕН ТВ13:47

В торговом центре Новосибирска мужчина застрелил юношу и покончил с собой

РБК14:35
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Интернет

Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта

Обновлено вчера в 04:22
Общество

Москва установила температурный антирекорд

Обновлено в 13:45
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено в 03:39
Общество

Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире

Обновлено в 09:57
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Происшествия

В Подмосковье три человека погибли в ДТП

Как сообщает агентство "Москва", ДТП произошло на 77 километре трассы Кашира - Серебряные пруды - Кимовск - Узловая.
Обновлено в 16:22
Космос

SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками

Неясно, как и почему три спутника SpaceX потерпели неудачу, представители компании отказались уточнить этот вопрос.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес

Темникова отреагировала на слова Серябкиной об их многолетнем романе

Бывшая участница группы «Серебро» Елена Темникова отреагировала на слова бывшей коллеги Ольги Серябкиной об их «романе».
Обновлено в 16:26
Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 15:51
Происшествия

Количество погибших при паводке в Иркутской области выросло до трех

Количество погибших при паводке в Иркутской области выросло до трех, среди них – один ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:53
Авто

Кросс-купе Lada представили на рендерах

Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Политика

Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Происшествия

Застрявшую в лифте итальянку спасло вино

Обновлено в 14:47
Политика

Миллер рассказал о судьбе транзита газа через Украину с 1 января

Миллер отметил, что «Газпром» готов продлить договор о транзите, который заканчивается в начале следующего года.
Обновлено вчера в 08:06
Политика

Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области

Обновлено в 16:21
Футбол

Глушаков прибыл в расположение «Ахмата»

Полузащитник Денис Глушаков прибыл в расположение футбольного клуба "Ахмат", сообщается на сайте грозненской команды.
Обновлено в 16:52
Автоспорт

Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом

Обновлено в 13:53
Армия и оружие

Американский десантный корабль зашел в порт Одессы

Обновлено в 08:39
Экономика

Японские компании купили долю в «Арктик СПГ-2»

Японские корпорации Mitsui и JOGMEC приобрели у НОВАТЭК десять процентов доли участия в проекте "Арктик СПГ-2".
Обновлено в 13:48
Политика

В Тбилиси проходит массовое шествие

Обновлено в 12:38
Армия и оружие

ЛНР: силовики ВСУ в гражданской одежде минируют территории

Обновлено в 09:15
Происшествия

Уровень воды в Тулуне медленно снижается

Обновлено в 16:16
Космос

Воссоздан центр управления первым полётом человека на Луну

Обновлено в 10:34
Политика

Порошенко возмутился встречей Путина и Трампа

Экс-президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что Запад не уведомил его о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке на полях саммита G20.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес

Меган Маркл ищет для сына третью няню за 6 недель

Меган Маркл с принцем Гарри ищет для сына Арчи третью няню за 6 недель.
Обновлено в 04:32
Политика

Немецкий политик призвала отказаться от санкций против России

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, одна из руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг раскритиковала санкции против России.
Обновлено в 10:12
Происшествия

В Лос-Анджелесе расстреляли известного рэпера

Множественные огнестрельные ранения получил известный американский рэпер Slim 400 на улице в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 11:57
Общество

Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением

Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Политика

Президент Кипра получил перелом бедра

Президент Кипра Никос Анастасиадис в субботу утром в результате несчастного случая получил перелом правого бедра, ему сделали операцию, сообщило Бюро печати и информации.
Обновлено в 16:07
Политика

В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы

Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Обновлено в 11:30
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