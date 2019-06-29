Происшествия
Стрельба произошла в новосибирском торговом центреИзвестия 14:16
Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта. Мужчина не поделил с соперником девушку и принялся угрожать ему оружием.
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Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта
Обновлено вчера в 04:22
Общество
Москва установила температурный антирекорд
Обновлено в 13:45
Общество
Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире
Обновлено в 09:57
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Происшествия
В Подмосковье три человека погибли в ДТП
Как сообщает агентство "Москва", ДТП произошло на 77 километре трассы Кашира - Серебряные пруды - Кимовск - Узловая.
Обновлено в 16:22
Космос
SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками
Неясно, как и почему три спутника SpaceX потерпели неудачу, представители компании отказались уточнить этот вопрос.
Обновлено в 12:12
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Темникова отреагировала на слова Серябкиной об их многолетнем романе
Бывшая участница группы «Серебро» Елена Темникова отреагировала на слова бывшей коллеги Ольги Серябкиной об их «романе».
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Происшествия
Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве
Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 15:51
Происшествия
Количество погибших при паводке в Иркутской области выросло до трех
Количество погибших при паводке в Иркутской области выросло до трех, среди них – один ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
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Авто
Кросс-купе Lada представили на рендерах
Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Политика
Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес
Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Происшествия
Застрявшую в лифте итальянку спасло вино
Обновлено в 14:47
Политика
Миллер рассказал о судьбе транзита газа через Украину с 1 января
Миллер отметил, что «Газпром» готов продлить договор о транзите, который заканчивается в начале следующего года.
Обновлено вчера в 08:06
Политика
Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области
Обновлено в 16:21
Футбол
Глушаков прибыл в расположение «Ахмата»
Полузащитник Денис Глушаков прибыл в расположение футбольного клуба "Ахмат", сообщается на сайте грозненской команды.
Обновлено в 16:52
Автоспорт
Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом
Обновлено в 13:53
Армия и оружие
Американский десантный корабль зашел в порт Одессы
Обновлено в 08:39
Экономика
Японские компании купили долю в «Арктик СПГ-2»
Японские корпорации Mitsui и JOGMEC приобрели у НОВАТЭК десять процентов доли участия в проекте "Арктик СПГ-2".
Обновлено в 13:48
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено в 12:38
Происшествия
Уровень воды в Тулуне медленно снижается
Обновлено в 16:16
Космос
Воссоздан центр управления первым полётом человека на Луну
Обновлено в 10:34
Политика
Порошенко возмутился встречей Путина и Трампа
Экс-президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что Запад не уведомил его о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке на полях саммита G20.
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Шоу-бизнес
Меган Маркл ищет для сына третью няню за 6 недель
Меган Маркл с принцем Гарри ищет для сына Арчи третью няню за 6 недель.
Обновлено в 04:32
Политика
Немецкий политик призвала отказаться от санкций против России
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, одна из руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг раскритиковала санкции против России.
Обновлено в 10:12
Происшествия
В Лос-Анджелесе расстреляли известного рэпера
Множественные огнестрельные ранения получил известный американский рэпер Slim 400 на улице в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 11:57
Общество
Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Политика
Президент Кипра получил перелом бедра
Президент Кипра Никос Анастасиадис в субботу утром в результате несчастного случая получил перелом правого бедра, ему сделали операцию, сообщило Бюро печати и информации.
Обновлено в 16:07
Политика
В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы
Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Обновлено в 11:30