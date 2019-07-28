Происшествия
Стрельба произошла на детской площадке в Нью-Йорке, есть пострадавшиеГазета.Ru 00:04
В США произошла стрельба в районе Бруклин, город Нью-Йорк. Об этом сообщает телеканал ABC.
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Общество
Умер историк и журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Обновлено вчера в 22:20
Политика
В ЕС прокомментировали задержания на незаконной акции в Москве
Представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич выступила с критикой в адрес РФ по поводу задержания участников несанкционированной субботней акции в Москве, опубликовав соответствующее заявление.
Обновлено в 04:57
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
Мужчина рассказал, что свадебное путешествие они провели на Аляске, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
Российский гонщик погиб в Подмосковье
Обновлено в 04:53
Происшествия
Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции
На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Политика
СПЧ подготовит Путину доклад о несанкционированной акции в Москве
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте подготовит Владимиру Путину доклад о прошедшей в Москве 27 июля несанкционированной властями акции «За честные выборы».
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес
Любовь Успенская в мини-платье выехала на сцену на мотоцикле
Любовь Успенская, принимающая участие в музыкальном фестивале "Жара", на сцене решила появиться эффектно.
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Тулун привезли комплекс «Стрела-П» для определения прочности зданий
Прочность жилых домов в пострадавшем от наводнений иркутском Тулуне проверят с помощью специального мобильно-диагностического комплекса "Стрела-П", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Названы пять самых мощных военных грузовиков
Издание «Военное дело» составило список самых мощных военных грузовых автомобилей в мире.
Обновлено в 04:15
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес
Алибасов обвинил сына в бегстве с 20 миллионами рублей
Обновлено в 04:05
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Футбол
Рибери отказался от предложения «Монако»
Бывший полузащитник "Баварии" Франк Рибери не перейдет в "Монако", сообщают французские СМИ.
Обновлено вчера в 18:11
Политика
В Крыму заявили о готовности принять самолеты с Украины
«Новый аэропорт Симферополя построен по самым современным требованиям и рассчитан на прием рейсов со всех уголков мира, в том числе из Украины», — сказал Черняк.
Обновлено в 01:28
Общество
Умерла актриса, озвучившая подружку Микки Мауса
Скончалась американская актриса Расси Тейлор, чьим голосом разговаривала персонаж мультфильмов про Микки Мауса.
Обновлено вчера в 20:19
Здоровье
Полезные свойства огурцов перечислили эксперты
Эксперты перечислили полезные свойства огурцов.
Обновлено в 03:16
Авто
«АвтоВАЗ» рассказал о хэтчбеке Lada Vesta
Четыре года назад в рамках закрытого мероприятия состоялась презентация Lada Vesta в кузове «Хэтчбек», однако представителям СМИ и участникам было запрещено снимать новинку.
Обновлено в 04:55
Единоборства
Холлоуэй победил Эдгара и сохранил чемпионский пояс UFC
Чемпион полулегкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Макс Холлоуэй в четвертый раз защитил пояс, победив легенду смешанных единоборств Фрэнки Эдгара на турнире в канадском Эдмонтоне, который состоялся в ночь с 27 на 28 июля.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Появилось видео с места крушения самолета в Подмосковье
В Сети распространилась видеозапись с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия
Мужчина выстрелил в лицо велосипедисту и украл транспорт в Петербурге
Сегодня ночью, 27 июля, 18-летний парень катался на велосипеде по Загородному проспекту в Петербурге. Его остановил вооруженный мужчина.
Обновлено вчера в 09:12
Политика
Дмитрий Медведев посетит в Севастополе парад в честь Дня ВМФ
28 июля Дмитрий Медведев посетит парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-морского флота России, а 29 июля проведет совещание о ходе реализации национальных проектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
Власти КНДР отпустили задержанное российское судно
Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило на своей странице в Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Футбол
СМИ сообщили игрока, которого Фергюсон рекомендовал купить «МЮ»
По информации источника, бывший главный тренер манкунианцев сэр Алекс Фергюсон предложил руководству клуба приобрести хавбека.
Обновлено в 04:54
Космос
Астрономы обнаружили экзопланету с тремя солнцами
Специалисты из НАСА смогли найти экзопланету с 3-мя солнцами, воспользовавшись космическим телескопом TESS.
Обновлено в 04:27
Происшествия
В Екатеринбурге автобус совершил наезд на пешеходов
«Автобус при повороте совершил наезд на пешеходов — мужчину и женщину», — сказала собеседница агентства.
Обновлено в 03:53
Экономика
Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях
Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
Обновлено вчера в 06:22