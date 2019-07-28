с чего всё началось

В США произошла стрельба в районе Бруклин, город Нью-Йорк. Об этом сообщает телеканал ABC.

Стрельба произошла на детской площадке в Нью-Йорке, есть пострадавшие

Политика В ЕС прокомментировали задержания на незаконной акции в Москве Представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич выступила с критикой в адрес РФ по поводу задержания участников несанкционированной субботней акции в Москве, опубликовав соответствующее заявление.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели Мужчина рассказал, что свадебное путешествие они провели на Аляске, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.

Происшествия Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».

Политика СПЧ подготовит Путину доклад о несанкционированной акции в Москве Совет по правам человека (СПЧ) при президенте подготовит Владимиру Путину доклад о прошедшей в Москве 27 июля несанкционированной властями акции «За честные выборы».

Происшествия В Тулун привезли комплекс «Стрела-П» для определения прочности зданий Прочность жилых домов в пострадавшем от наводнений иркутском Тулуне проверят с помощью специального мобильно-диагностического комплекса "Стрела-П", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Армия и оружие Названы пять самых мощных военных грузовиков Издание «Военное дело» составило список самых мощных военных грузовых автомобилей в мире.

Экономика Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.

Политика Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2» Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».

Футбол Рибери отказался от предложения «Монако» Бывший полузащитник "Баварии" Франк Рибери не перейдет в "Монако", сообщают французские СМИ.

Политика В Крыму заявили о готовности принять самолеты с Украины «Новый аэропорт Симферополя построен по самым современным требованиям и рассчитан на прием рейсов со всех уголков мира, в том числе из Украины», — сказал Черняк.

Общество Умерла актриса, озвучившая подружку Микки Мауса Скончалась американская актриса Расси Тейлор, чьим голосом разговаривала персонаж мультфильмов про Микки Мауса.

Авто «АвтоВАЗ» рассказал о хэтчбеке Lada Vesta Четыре года назад в рамках закрытого мероприятия состоялась презентация Lada Vesta в кузове «Хэтчбек», однако представителям СМИ и участникам было запрещено снимать новинку.

Единоборства Холлоуэй победил Эдгара и сохранил чемпионский пояс UFC Чемпион полулегкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Макс Холлоуэй в четвертый раз защитил пояс, победив легенду смешанных единоборств Фрэнки Эдгара на турнире в канадском Эдмонтоне, который состоялся в ночь с 27 на 28 июля.

Происшествия Появилось видео с места крушения самолета в Подмосковье В Сети распространилась видеозапись с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье.

Происшествия Мужчина выстрелил в лицо велосипедисту и украл транспорт в Петербурге Сегодня ночью, 27 июля, 18-летний парень катался на велосипеде по Загородному проспекту в Петербурге. Его остановил вооруженный мужчина.

Политика Дмитрий Медведев посетит в Севастополе парад в честь Дня ВМФ 28 июля Дмитрий Медведев посетит парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-морского флота России, а 29 июля проведет совещание о ходе реализации национальных проектов в Крыму и Севастополе.

Происшествия Власти КНДР отпустили задержанное российское судно Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило на своей странице в Twitter российское посольство в Пхеньяне.

Футбол СМИ сообщили игрока, которого Фергюсон рекомендовал купить «МЮ» По информации источника, бывший главный тренер манкунианцев сэр Алекс Фергюсон предложил руководству клуба приобрести хавбека.

Космос Астрономы обнаружили экзопланету с тремя солнцами Специалисты из НАСА смогли найти экзопланету с 3-мя солнцами, воспользовавшись космическим телескопом TESS.

Происшествия В Екатеринбурге автобус совершил наезд на пешеходов «Автобус при повороте совершил наезд на пешеходов — мужчину и женщину», — сказала собеседница агентства.