с чего всё началось

В результате один человек погиб, еще 11 получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие были госпитализированы, сообщает ТАСС, ссылаясь на New York Post.

При стрельбе в Нью-Йорке один человек погиб и 11 пострадали

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