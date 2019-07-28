Происшествия
При стрельбе в Нью-Йорке один человек погиб и 11 пострадалиРоссийская газета 01:45
В результате один человек погиб, еще 11 получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие были госпитализированы, сообщает ТАСС, ссылаясь на New York Post.
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