с чего всё началось

Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны. К такому выводу пришла американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor.

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Происшествия Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

Армия и оружие Десятый самолет с компонентами С-400 приземлился в Турции Оборонное ведомство Турции сообщило, что во вторник, 16 июля, прибыл десятый самолет, на борту которого находятся компоненты российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

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Политика За бурение в водах Кипра Евросоюз вводит санкции против Турции Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили введение санкций против Турецкой Республики в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Политика Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту Апелляционный суд Амстердама отложил на два месяца оглашение вердикта по делу о скифском золоте.

Авто В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП).

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Происшествия Госдума приняла закон о наказании за непропуск скорой помощи Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов, устанавливающих административную и уголовную ответственность за помехи доступу врачей к больному, в том числе за непропуск машин скорой помощи.

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Политика Начальник группы «Альфа» ФСБ России уволен с занимаемой должности Руководитель спецподразделения «Альфа» ФСБ России покинул свой пост. Он занимал данную должность с 2014 года.

Политика Дума приняла во втором чтении закон о шпионских гаджетах Госдума во вторник, 16 июля, приняла во втором чтении пакет законопроектов о шпионских приборах.