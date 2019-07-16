Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400Коммерсантъ вчера в 20:54
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны. К такому выводу пришла американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor.
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с чего всё началось
Потенциал российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не всегда соответствует их теоретическим возможностям и гораздо больше зависит от того, кто и как их использует, утверждают в своем новом исследовании эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.РБКвчера в 20:12
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