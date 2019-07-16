с чего всё началось

Эксперты американского частного центра разведки Stratfor рассказали об уязвимости российского зенитного ракетного комплекса С-400, которые Россия начала недавно поставлять в Турцию.

Политика Украина анонсировала обмен пленными с Россией По словам Пристайко, обмен обсуждался на состоявшейся 12 июля в Париже встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России.

Финансы Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.

Технологии Huawei станет полностью независимой от США уже к 2021 году Некоторые аналитики и вовсе считают, что по итогам года Huawei реализует 260 млн смартфонов.

Происшествия Арест Шишкана взорвал криминальный мир: под угрозой воровской общак Арест Олега Медведева (известного как Шишкан и Олег Раменский), который, как предполагается, является одним из самых влиятельных российских криминальных «авторитетов», вызвал серьёзную обеспокоенность в преступных кругах.

Футбол Малиновский стал игроком «Аталанты» Полузащитник Руслан Малиновский стал игроком "Аталанты", информирует пресс-служба клуба.

Политика Памфилова ответила на просьбу кандидатов в МГД о встрече 16 июля Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отреагировала на требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы о встрече 16 июля.

Общество Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.

Театры Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.

Происшествия Пожар на Балтийском судостроительном заводе в Петербурге ликвидирован Пожарные ликвидировали возгорание на Балтийском судостроительном заводе в Петербурге, сообщили ТАСС в городском управлении МЧС.

Политика В МВД оценили угрозы непризнания российских паспортов жителей Донбасса В российских паспортах нет информации о месте проживания и прежних иностранных гражданствах, сообщили в МВД России на фоне намерения ряда стран Запада не признавать российские паспорта жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Происшествия В Сочи унесенная крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда В результате разгула стихии унесенная ветром крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда № 116 Адлер – Санкт-Петербург.

Политика «Нафтогаз» заявил о готовности увеличить транзит российского газа Украинская компания «Нафтогаз» заявила о готовности обеспечить дополнительный транзит российского газа в связи с ремонтными работами газопровода «Северный поток».

Армия и оружие В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.

Общество Инвесторы не откажутся от храма Екатерины, лишившись площадки в сквере В Екатеринбурге с 13 по 19 мая шли несанкционированные митинги против строительства собора Святой Екатерины в сквере у театра драмы.

Происшествия В результате ДТП в Самарской области погибли четыре человека Четыре человека погибли в результате аварии большегруза и легковушки в Самарской области.

Политика Мосгоризбирком проверил подписи Азара и Ширвиндта Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов проинформировал Совет по правам человека при президенте РФ по поводу проверки подписей четырех жителей столицы, которые обратились в СПЧ в связи с тем, что их подписи в поддержку кандидатов Мосгордумы были признаны недействительными.

ЖКХ В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.

Политика Иран обвинили в захвате танкера ОАЭ Танкер, принадлежащий ОАЭ, предположительно, захватили иранские военные, сообщила в твиттере корреспондент CNN Барбара Старр со ссылкой на свои источники в американской разведке.

Политика Вице-премьер Италии заявил о покушении Итальянский вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что едва избежал покушения. На него планировали атаку участники ультраправой группировки.

Политика Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.

Политика Госдума попросила Генпрокуратуру выяснить причины массовой гибели пчел Госдума попросила Генпрокуратуру разобраться в причинах массовой гибели пчел и выяснить, есть ли связь между этим явлением и обработкой полей химикатами.