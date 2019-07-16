Армия и оружие

Stratfor назвала слабые места комплексов С-400Rambler News Service 00:19

Эксперты американского частного центра разведки Stratfor рассказали об уязвимости российского зенитного ракетного комплекса С-400, которые Россия начала недавно поставлять в Турцию.
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с чего всё началось
Потенциал российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не всегда соответствует их теоретическим возможностям и гораздо больше зависит от того, кто и как их использует, утверждают
 в своем новом исследовании эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.
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