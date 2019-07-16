Армия и оружие

Stratfor указал на несоответствие С-400 заявленным возможностямПолит.ру 01:55

Эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor провели исследование, по итогам которого заявили, что потенциал российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не всегда соответствует их заявленным возможностям.
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Stratfor указал на несоответствие С-400 заявленным возможностям

Полит.ру01:55

Аналитики Stratfor заявили о недостатке российских С-400

Эхо Москвы01:20

Stratfor нашла «уязвимости» российских С-400

РБКвчера в 20:12
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Происшествия

Жители сразу трех городов жалуются на запах газа на улице

Сегодня ночью жители Кировграда, Верхнего Тагила и поселка Нейво-Рудянка в Свердловской области пожаловались на сильный запах газа.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне

Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Происшествия

На Камчатке полицейский выманил у иностранки 2,3 миллиона рублей

Участковый незаконно изъял у него сим-карту, с помощью которой затем оформил кредит на 205 тысяч рублей.
Обновлено в 03:35
Политика

Роскомнадзор потребовал удалить из Facebook свастику на гербе РФ

Картинка в социальной сети содержит нецензурную интерпретацию названия страны и свастику на фоне государственного герба Российской Федерации, уточняется в сообщении Роскомнадзора.
Обновлено вчера в 10:44
Экономика

Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора

Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Обновлено вчера в 13:34
Финансы

Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года

Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Интернет

Microsoft превратит все ПК с Windows в смарт-колонки

Microsoft готова превратить компьютеры с Windows 10 в полные аналоги смарт-колонок.
Обновлено в 02:02
Политика

Турция ответила на санкции Евросоюза

Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение Евросоюза приостановить диалог на высоком уровне, передает Anadolu заявление МИД.
Обновлено в 02:06
Футбол

«Арсенал» презентовал выездную форму бананового цвета

Пресс-служба "Арсенала" презентовала новую выездную форму на сезон 2019/2020.
Обновлено в 04:34
Происшествия

В Индии число погибших при обрушении закусочной возросло до 14 человек

В разрушенном здании располагалась закусочная, где на момент трагедии обедали несколько десятков военнослужащих 4-го пехотного батальона штата Ассам.
Обновлено вчера в 08:05
Армия и оружие

ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма

Обновлено в 01:31
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

МИД Грузии осудил инцидент на грузино-азербайджанской границе

Инцидент на грузино-азербайджанской границе с участием граждан Грузии, который произошел в воскресенье у монастырского комплекса Давид-Гареджи, не соответствует стратегическим отношениям Грузии и Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:52
Политика

Украинский депутат сообщил о впечатлениях от встречи с Медведевым

По словам Рабиновича, представители украинской делегации заявили, что Крым — это часть Украины, и ни один украинский политик не скажет иначе, поэтому Россия «должна с этим жить и думать, что делать».
Обновлено в 04:32
Политика

Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму

Кандидаты, которым отказали в регистрации, могут оспорить это решение, подав жалобу в Мосгоризбирком или через суд.
Обновлено в 03:16
Происшествия

В Москве пресекли канал незаконной миграции

Следователи СК совместно с ФСБ РФ пресекли канал незаконной миграции, действовавший на территории Москвы, задержаны шесть человек, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 04:13
Политика

«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия

Семь человек найдены мертвыми на пляже в России

Правоохранительные органы Якутска рассказали о том, что на одном из несанкционированных пляжей были найдены тела семи человек.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки

Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Политика

Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено вчера в 12:37
Шоу-бизнес

Стриженова попала в ДТП с грузовиком

Телеведущая Екатерина Стриженова пережила серьезное ДТП, сообщила она в инстаграме.
Обновлено в 04:26
Экономика

Bloomberg: Венесуэла на прошлой неделе продала золото на $40 млн

По данным агентства, несмотря на санкции США, направленные против правительства Николаса Мадуро, властям Венесуэлы удается продавать свое золото компаниям из таких стран, как ОАЭ и Турция.
Обновлено в 04:24
Политика

США намерены обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку

Представители США на переговорах с Россией в Женеве в среду, 17 июля, намерены обсудить возможный трехсторонний договор по ядерному оружию с Китаем.
Обновлено вчера в 21:59
Политика

Сегодня на Украине вступил в силу закон о государственном языке

На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка почти во всех сферах жизни, передает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 03:12
Кино

Новая экранизация Doom выйдет в октябре

Обновлено в 03:14
Происшествия

Против московского судьи в отставке разрешили возбудить уголовное дело

Столичная квалификационная коллегия судей согласилась на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кузьминского суда Москвы в отставке Руслана Якубаева по подозрению в получении взятки, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Обновлено в 04:32
Политика

Ассанжа обвинили во вмешательстве в выборы США из посольства Эквадора

Как сообщает CNN со ссылкой на данные из отчетов испанской частной охранной компании Undercover Global, осуществлявшей слежку за основателем WikiLeaks в посольстве Эквадора, Джулиан Ассанж якобы руководил публикациями компромата, оказавшего влияние на президентские выборы в США в 2016 году.
Обновлено вчера в 18:57
Экономика

Алмаз редкого лимонного оттенка добыли в Архангельской области

Обновлено в 03:33
Политика

Пакистан открыл воздушное пространство для гражданских самолетов

«Воздушное пространство Пакистана открыто для всех видов гражданского движения по опубликованным службой воздушного движения маршрутам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:40
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Американская частная разведывательно-аналитическая компания. Barron’s Magazine в одной из своих статей назвал компанию «теневым ЦРУ». Основана в 1996 году американским политологом Джорджем Фридманом, который возглавляет компанию до сих пор. Вице-президентом компании по контртерроризму и корпоративной безопасности является Фред Бартон.
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