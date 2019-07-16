Эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor провели исследование, по итогам которого заявили, что потенциал российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не всегда соответствует их заявленным возможностям.

Происшествия Жители сразу трех городов жалуются на запах газа на улице Сегодня ночью жители Кировграда, Верхнего Тагила и поселка Нейво-Рудянка в Свердловской области пожаловались на сильный запах газа.

Происшествия Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.

Происшествия На Камчатке полицейский выманил у иностранки 2,3 миллиона рублей Участковый незаконно изъял у него сим-карту, с помощью которой затем оформил кредит на 205 тысяч рублей.

Политика Роскомнадзор потребовал удалить из Facebook свастику на гербе РФ Картинка в социальной сети содержит нецензурную интерпретацию названия страны и свастику на фоне государственного герба Российской Федерации, уточняется в сообщении Роскомнадзора.

Экономика Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.

Финансы Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.

Интернет Microsoft превратит все ПК с Windows в смарт-колонки Microsoft готова превратить компьютеры с Windows 10 в полные аналоги смарт-колонок.

Политика Турция ответила на санкции Евросоюза Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение Евросоюза приостановить диалог на высоком уровне, передает Anadolu заявление МИД.

Происшествия В Индии число погибших при обрушении закусочной возросло до 14 человек В разрушенном здании располагалась закусочная, где на момент трагедии обедали несколько десятков военнослужащих 4-го пехотного батальона штата Ассам.

Армия и оружие Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.

Политика МИД Грузии осудил инцидент на грузино-азербайджанской границе Инцидент на грузино-азербайджанской границе с участием граждан Грузии, который произошел в воскресенье у монастырского комплекса Давид-Гареджи, не соответствует стратегическим отношениям Грузии и Азербайджана.

Политика Украинский депутат сообщил о впечатлениях от встречи с Медведевым По словам Рабиновича, представители украинской делегации заявили, что Крым — это часть Украины, и ни один украинский политик не скажет иначе, поэтому Россия «должна с этим жить и думать, что делать».

Политика Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму Кандидаты, которым отказали в регистрации, могут оспорить это решение, подав жалобу в Мосгоризбирком или через суд.

Происшествия В Москве пресекли канал незаконной миграции Следователи СК совместно с ФСБ РФ пресекли канал незаконной миграции, действовавший на территории Москвы, задержаны шесть человек, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Политика «Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.

Происшествия Семь человек найдены мертвыми на пляже в России Правоохранительные органы Якутска рассказали о том, что на одном из несанкционированных пляжей были найдены тела семи человек.

Происшествия Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.

Политика Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.

Шоу-бизнес Стриженова попала в ДТП с грузовиком Телеведущая Екатерина Стриженова пережила серьезное ДТП, сообщила она в инстаграме.

Экономика Bloomberg: Венесуэла на прошлой неделе продала золото на $40 млн По данным агентства, несмотря на санкции США, направленные против правительства Николаса Мадуро, властям Венесуэлы удается продавать свое золото компаниям из таких стран, как ОАЭ и Турция.

Политика США намерены обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку Представители США на переговорах с Россией в Женеве в среду, 17 июля, намерены обсудить возможный трехсторонний договор по ядерному оружию с Китаем.

Политика Сегодня на Украине вступил в силу закон о государственном языке На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка почти во всех сферах жизни, передает корреспондент The Moscow Post.

Происшествия Против московского судьи в отставке разрешили возбудить уголовное дело Столичная квалификационная коллегия судей согласилась на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кузьминского суда Москвы в отставке Руслана Якубаева по подозрению в получении взятки, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Политика Ассанжа обвинили во вмешательстве в выборы США из посольства Эквадора Как сообщает CNN со ссылкой на данные из отчетов испанской частной охранной компании Undercover Global, осуществлявшей слежку за основателем WikiLeaks в посольстве Эквадора, Джулиан Ассанж якобы руководил публикациями компромата, оказавшего влияние на президентские выборы в США в 2016 году.