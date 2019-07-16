Армия и оружие
Stratfor указал на несоответствие С-400 заявленным возможностямПолит.ру 01:55
Эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor провели исследование, по итогам которого заявили, что потенциал российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не всегда соответствует их заявленным возможностям.
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Пакистан открыл воздушное пространство для гражданских самолетов
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