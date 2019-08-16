Политика
Стратегию Зеленского по возвращению Крыма назвали бесперспективнойLenta.ru 04:56
Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина и ряд других стран считают Россию оккупантом, Москва все обвинения в свой адрес отвергает. Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта.
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с чего всё началось
Новая стратегия Киева по возвращению Крыма под украинскую юрисдикцию — бессмыслица и акт популизма, заявил вице-спикер парламента полуострова Владимир Бобков.РИА Новости00:05
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В Крыму назвали стратегию Зеленского по «возращению» полуострова «актом популизма»
Московский Комсомолец00:19
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:06, Ашберн
Происшествия
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Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Транспортные карты с электронными кошельками действуют в более чем 60 российских городах, ими пользуются миллионы человек, они востребованы среди туристов, однако эти риски не рассматривались при принятии закона и, вероятно, окажутся неожиданными для потребителей, подчеркивает ассоциация.
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 21:42
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Обновлено вчера в 11:14
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Обновлено в 04:50
Политика
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Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено вчера в 01:30
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Обновлено в 04:49
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Обновлено в 00:54
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Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
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Армия и оружие
Израиль попытался атаковать российских военных, намереваясь обвинить в атаке «Хезболлу»
Обе атаки были успешно отбиты, однако, как утверждают специалисты, за нападением стояли израильские военные, намереваясь переложить ответственность на организацию «Хезболла».
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МАК приступила к расшифровке черных ящиков A321
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