Политика

Стратегию Зеленского по возвращению Крыма назвали бесперспективнойLenta.ru 04:56

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина и ряд других стран считают Россию оккупантом, Москва все обвинения в свой адрес отвергает. Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта.
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с чего всё началось

В Крыму оценили стратегию Зеленского по «возвращению» полуострова

Новая стратегия Киева по возвращению Крыма под украинскую юрисдикцию — бессмыслица и акт популизма, заявил вице-спикер парламента полуострова Владимир Бобков.
РИА Новости00:05

Подробнее о событии

«Дурак думкой богат. Их стратегия годна только для пополнения мусорного ведра»: В Крыму оценили стратегию Украины по возвращению полуострова

КП - Крым05:19

В России оценили новую стратегию Зеленского по возвращению Крыма

Газета.Ru06:09

В Крыму назвали стратегию Зеленского по «возращению» полуострова «актом популизма»

Московский Комсомолец00:19

В Крыму оценили план Зеленского по возвращению полуострова

URA.Ru00:28

В Крыму оценили стратегию Киева по «реинтеграции» полуострова

RT на русском02:57

В Крыму раскритиковали стратегию Зеленского по возвращению полуострова

Известия05:56

В Крыму оценили стратегию Зеленского по «возвращению» полуострова

РИА Новости00:05
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:07, Ашберн
Происшествия

Главе Туапсе предъявлено обвинение в служебном подлоге

Главе Туапсинского городского поселения (Краснодарский край) предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщили ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе СУ СКР по региону.
Обновлено в 05:37
Политика

Лолита раскритиковала политику Зеленского

Певица Лолита Милявская в инстаграме своей украинской коллеги Таисии Повалий выступила с критикой президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения

Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Политика

Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК

Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Политика

Отвергнутые данные о крушении «Боинга» вновь предложили Нидерландам

Немецкий частный детектив Йозеф Реш, расследующий дело о крушении «Боинга» в Донбассе в 2014 году, вновь сообщил о готовности передать неизвестные данные о катастрофе базирующейся в Нидерландах Совместной следственной группе (JIT, ССГ).
Обновлено в 08:36
Происшествия

В Калуге возбуждено уголовное дело из-за лезгинки на перекрестке

Обновлено в 07:39
Авто

Infiniti анонсировала новую глобальную модель

Компания Infiniti анонсировала новую модель кроссовера.
Обновлено в 08:26
Происшествия

В Росавиации рассказали о жесткой посадке А321 в Жуковском

Обновлено вчера в 01:16
Политика

Лётчику Дамиру Юсупову просят присвоить звание Героя России

Пилоту авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамиру Юсупову предлагают присвоить звание Героя России.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Киоск с шаурмой и пингвины в Раде: Зеленский выбрал картины для офиса

Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Сын Меган Маркл унаследовал цвет волос принца Гарри

Legion-Media Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор родился 6 мая 2019 года.
Обновлено в 03:57
Общество

Опрошенные россияне назвали справедливую зарплату

Страховая компания «Сбербанк страхование жизни» провела в 39 российских городах исследование с целью выяснить, какую зарплату россияне считают справедливой.
Обновлено вчера в 01:29
Футбол

«Брага» стала соперником «Спартака» в Лиге Европы

Стал известен следующий соперник "Спартака" в квалификационном раунде Лиги Европы.
Обновлено в 00:20
Происшествия

Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль

В киевском аэропорту "Борисполь" гражданин США сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Обновлено в 07:53
Политика

Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным после смерти отца

Обновлено в 04:41
Политика

Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

Россиянка устроила 12-часовой дебош на борту самолета

Пьяная россиянка устроила дебош на борту самолета авиакомпании Royal Flight, выполняющего рейс из Доминиканы в Москву.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие

В ДНР произошло столкновение с украинскими диверсантами

После столкновения в районе города Докучаевск противник был вынужден отступить, передает Донецкое агентство новостей.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие

Военные эксперты признали превосходство С-400 над аналогами США

Обновлено в 07:34
Происшествия

В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом

В больнице Ульяновска скончался один из семерых отравившихся неизвестным веществом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 03:51
Авто

Автомобили Peugeot Partner и Citroen Berlingo перестали продавать в России

Обновлено в 08:48
Политика

Минприроды считает возможным полный запрет экспорта леса в Китай

Россия может прекратить экспорт леса в Китай, если Пекин не поможет справиться с деятельностью «черных лесорубов», заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин 15 августа в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 02:40
Общество

«Ростелеком» отчитался об устранении сбоя в работе сети

Сбой в работе сети ПАО "Ростелеком" устранен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Поисковики нашли кепку пропавшего в омской тайге трехлетнего мальчика

Представитель Следственного комитета РФ в четверг, 15 августа, сообщил, что поисковики нашли кепку трехгодовалого мальчика, который пропал в лесу в Омской области, но не ребенка.
Обновлено вчера в 05:02
Политика

Власти Гибралтара освободили задержанный иранский танкер

Обновлено вчера в 15:01
Происшествия

У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян

Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.
Обновлено в 07:59
Культура

Жириновский выступил против пропаганды алкоголя в советских песнях

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал знаменитую песню «Пора в путь-дорогу» из кинофильма «Небесный тихоход» 1946 года.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына

Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие

Военные летчики в России получат новое оружие

Минобороны планирует включить в носимый аварийный запас (НАЗ) военных летчиков пистолет-пулемет ПП-2000 вместо автомата АКС-74У, сообщил источник в оборонной отрасли.
Обновлено в 01:35
Экономика

Фигурант дела «Росагролизинга» заявил в СК на генерала ФСБ Воронина

Заявления после арестов силовиков Скрывающийся в Лондоне от российских правоохранительных органов бывший заместитель министра сельского хозяйства Алексей Бажанов из Лондона обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении, обвинив в рейдерском захвате своего бизнеса по производству растительного масла бизнесмена Аркадия Фосмана и экс-начальника Управления "К" ФСБ Виктора Воронина.
Обновлено в 05:07
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