Экономика

«Новатэк» запустит СПГ-завод в ВысоцкеТАСС 07:52

"Новатэк" планирует запустить среднетоннажный СПГ-завод в Высоцке (Ленинградская область) через месяц, а в 2020 году может принять решение о строительстве еще двух линий. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава компании Леонид Михельсон.
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Леонид Михельсон
Первая линия – 600 тыс. тонн. Будем принимать, наверное, в следующем году решение еще о двух линиях, будет еще плюс 1,2 млн тонн. Бункеровка в Балтийском регионе очень развивается, я думаю, всё будет востребовано.
— Леонид Михельсон, российский предпринимательRambler News Service 06:11

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Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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