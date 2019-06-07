Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службеРоссийская газета 07 июня в 04:55
Численность готовых к бою американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer составляет 15 процентов от списочного состава. В переводе в абсолютные показатели это 9 самолетов из 62.
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Американские стратегические бомбардировщики оказались непригодны к использованию
Avia.pro08 июня в 05:44
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Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова
В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено вчера в 16:39
Армия и оружие
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Происшествия
Пожар разрушил двадцать квартир в жилом доме в Лондоне
При пожаре в жилом доме на востоке Лондона повреждены 30 квартир, от продуктов горения пострадали два человека, помощь им оказана на месте, сообщила городская противопожарная служба.
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«Коммерсант» сообщил об утечке личных данных 900 тысяч россиян
Заявление эксперта прозвучало после появившихся в СМИ сообщений, что в открытый доступ попало около 360 тысяч записей с персональными данными российских чиновников.
Обновлено вчера в 22:35
Общество
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Армия и оружие
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Уточняется, что с 4 апреля, когда начались столкновения, ранения получили 3547 человек, из них 126 — мирные жители.
Обновлено вчера в 22:17
Политика
Предвыборная гонка кандидатов в премьеры стартует в Великобритании
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Обновлено вчера в 17:24
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В Китае девять человек погибли при обвале на шахте
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Обновлено вчера в 21:54
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Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) уйти в отставку.
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Общество
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Происшествия
В Бурятии разбился самолет Ан-2
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Орешкин: план Абэ по сотрудничеству с Россией уже дал результаты
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Авто
Skoda Scala получила «заряженную» версию
Тюнинг-ателье DTE-Systems представило доработанную версию модели Skoda Scala, усовершенствовав силовые установки модели с помощью особого приспособления — PowerControl Xtuning, которое подходит как для трех бензиновых, так и для дизельного моторов.
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Политика
Британии пригрозили дефолтом при невыплате $50 млрд до выхода из ЕС
Агентство Reuters со ссылкой на близкий к президенту Франции Эмманюэлю Макрону источник сообщает, что, если Великобритания не выплатит задолженность перед Евросоюзом в объёме 39 миллиардов фунтов (50 миллиардов долларов, или более 3 триллионов 200 миллиардов рублей), в стране должен быть объявлен дефолт.
Обновлено вчера в 14:59