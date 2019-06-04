Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службеРоссийская газета 07 июня в 04:55
Напомним, в марте ВВС США прекратили полеты Lancer из-за серьезных проблем с безопасностью. При пожаре на борту B-1 в мае 2018 года один из членов экипажа не смог покинуть самолет из-за отказа катапультного кресла. Летчики посадили горящий бомбардировщик, никто не пострадал.
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О том, что на сегодняшний день число боеготовых американских стратегических бомбардировщиков B-1B составляет «единицы», пишет специализированное издание Air Force Times.ФАНвчера в 22:55
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Американские стратегические бомбардировщики оказались непригодны к использованию
Avia.pro08 июня в 05:44
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:56, Ашберн
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