Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службеРоссийская газета 07 июня в 04:55

с чего всё началось

Напомним, в марте ВВС США прекратили полеты Lancer из-за серьезных проблем с безопасностью. При пожаре на борту B-1 в мае 2018 года один из членов экипажа не смог покинуть самолет из-за отказа катапультного кресла. Летчики посадили горящий бомбардировщик, никто не пострадал.

Происшествия В двух городах Украины приостановили централизованную подачу воды В украинских городах Белая Церковь и Умань приостановили централизованную подачу воды в связи с загрязнением реки Рось.

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Армия и оружие Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.

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Политика МИД Китая отверг обвинения в преследовании нацменьшинств Китай отверг обвинения в содержании 1 млн уйгуров и других национальных меньшинств в политических лагерях для идеологической обработки.

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Происшествия Три российских СМИ выступили в поддержку журналиста Голунова В совместном заявлении отмечается, что коллеги обвиняемого не считают «представленные следствием доказательства виновности Голунова убедительными».

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Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.

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Политика МИД Украины обеспокоен сложившейся в Молдавии ситуацией Украина крайне обеспокоена развитием ситуации в Республике Молдова, столкнувшейся с политическим кризисом.

Происшествия Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра» В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".

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Наука Население Сибири может увеличиться на миллиард человек Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.