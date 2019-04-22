Религия
Страстная неделя: когда красить яйца, святить куличи, что происходит в храмахРоссийская газета вчера в 17:59
Освящают яйца с куличами и пасхами в Страстную субботу, для неуспевших - в воскресную ночь, после Пасхального богослужения. Красят же яйца и готовят остальную снедь обычно в Чистый (Великий) четверг, или в Великую субботу.
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Страстная неделя: когда красить яйца, святить куличи, что происходит в храмах
Российская газетавчера в 17:59
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