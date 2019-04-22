Религия

Страстная неделя: когда красить яйца, святить куличи, что происходит в храмахРоссийская газета вчера в 17:59

Освящают яйца с куличами и пасхами в Страстную субботу, для неуспевших - в воскресную ночь, после Пасхального богослужения. Красят же яйца и готовят остальную снедь обычно в Чистый (Великий) четверг, или в Великую субботу.
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У православных началась Страстная седмица

Первый канал00:57

Страстная неделя 2019 по дням: что вспоминают, календарь питания, когда святить куличи и яйца

ФАНвчера в 05:00

Великий вторник 2019 — что нельзя делать, традиции, обычаи 23 апреля

SakhaLife.ru00:16

Страстная неделя: когда красить яйца, святить куличи, что происходит в храмах

Российская газетавчера в 17:59

Что стоит успеть на Страстной неделе

MagadanMedia.ruвчера в 21:30

Великий понедельник: что нельзя делать в первый день Страстной недели

АМИТЕЛ20 апреля в 20:34

Начало Страстной Недели

Знамя. Узловский район20 апреля в 02:31
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Общество

В Гидрометцентре предупредили россиян о весенних заморозках

Начало рабочей недели принесет в Волгоградскую, Ростовскую области, Калмыкию и республики Северного Кавказа заморозки в ночные часы до минус пяти градусов.
Обновлено в 00:01
Политика

Зеленский анонсировал план действий для прекращения огня в Донбассе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что в ближайшее время представит план действий для прекращения огня в Донбассе.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия

Самолет Kuwait Airways при посадке в Бейруте столкнулся с массой льда

Обновлено вчера в 21:23
Шоу-бизнес

Беременная Меган Маркл пропустила день рождения Елизаветы II

Беременная Меган Маркл не появилась на праздновании дня рождения Елизаветы II.
Обновлено вчера в 13:16
Авто

На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 млн рублей

Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено 20 апреля в 10:50
Наука

Ученые разработали приложение для контроля питания, которое не даст сорваться при диете

Американские ученые презентовали новое приложение OnTrack, которое на основе анализа информации о ежедневных привычках человека предсказывает, когда он может сорваться во время диеты.
Обновлено 20 апреля в 06:46
Наука

ИИ смог определить возраст ребенка по движению глаз

Ученые из США создали приближенный к искусственному интеллекту алгоритм, который умеет определять возраст ребенка по особенностям движения его глаз.
Обновлено 19 апреля в 04:37
Политика

Зеленский лидирует на выборах на Украине

Обновлено вчера в 17:30
Политика

Стало известно о гарантиях неприкосновенности Порошенко от США

Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко, признавший поражение во втором туре выборов, получил в США гарантии неприкосновенности после ухода со своего нынешнего поста.
Обновлено вчера в 15:52
Общество

Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения

Лишь в 25 регионах России численность населения за последние три года выросла, в остальных 60 – сократилась.
Обновлено вчера в 20:01
Космос

Илон Маск ответил по-русски на вопрос об инопланетянах

Обновлено вчера в 00:18
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено 20 апреля в 01:43
Общество

Писатель Дмитрий Быков пообещал Венедиктову скоро вернуться в эфир

Обновлено вчера в 12:35
Энергетика

«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
Обновлено вчера в 11:00
Экономика

Fortum зовет «Газпром» на водораздел

В обмен ГЭХ получит долю Fortum в ТГК-1, а также либо Няганскую ГРЭС в Западной Сибири (1,3 ГВт), либо все остальные активы Fortum в Сибири и на Урале — Челябинские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, Аргаяшскую ТЭЦ и Тюменские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия

В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек

Обновлено вчера в 21:48
Политика

Кадыров ждет от Зеленского возрождения Украины и единения с Россией

Обновлено вчера в 14:55
Шоу-бизнес

Муж Лолиты поставил ей ультиматум об уходе со сцены

Спортсмен Дмитрий Иванов, который является мужем Лолиты Милявской, потребовал от певицы на время прекратить концертную деятельность.
Обновлено вчера в 23:41
Политика

В Белом доме раскрыли детали разговора Трампа и Зеленского

Трамп, как говорится в сообщении, пожелал Зеленскому успеха, назвав выборы "важным моментом в истории Украины", а также отметив, что выборы прошли в мирном и демократическом ключе.
Обновлено в 00:47
Происшествия

Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина

Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 15:05
Гаджеты

Составлен рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено вчера в 22:19
Спорт

Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе

Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено вчера в 06:47
Экономика

Минстрой предложил переселять жителей Крайнего Севера за счет Газпрома и Роснефти

В заполярных регионах работают "Газпром", "Роснефть", ЛУКОЙЛ, Алроса, Сусуманзолото - если будет введен сбор, ведомство хочет завершить переселение в 7-8 лет.
Обновлено вчера в 18:56
Политика

Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской

Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено вчера в 07:56
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено вчера в 05:33
Политика

Зеленский и Порошенко выступили с первыми заявлениями

Обновлено вчера в 13:42
Технологии

Google обновила карточки результатов поиска: Material Design, дополнительная информация и больше вкладок

Если вы ищите имя вымышленного персонажа, новые карты результатов поиска Google показывают более подробную информацию.
Обновлено в 00:21
Экономика

Токио намерен провести переговоры с Вашингтоном в связи с антииранскими санкциями

Правительство Японии намерено провести переговоры с США в связи с сообщениями о том, что Вашингтон со 2 мая будет применять санкции к всем без исключения зарубежным компаниям, которые продолжат закупать иранскую нефть.
Обновлено вчера в 23:15
Финансы

Цена на нефть преодолела отметку $74

Баррель Brent подрожал на 3,18%, до $74,28. Покупатели преодолели все промежуточные сопротивления и двигаются к целевому уровню $74,45.
Обновлено в 00:14
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Страстная неделя
Седьмая и последняя седмица Великого поста, предшествующая Пасхе и следующая за Неделей цветоносной, во время которой вспоминается Тайная Вечеря, предание на суд, распятие и погребение Иисуса Христа. По другой интерпретации, представляет собой самостоятельную часть литургического года, следующую за Великим постом, но не являющуюся его частью.
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