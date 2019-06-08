Происшествия
Сын Бари Алибасова рассказал, как отец мог выпить средство для трубБИЗНЕС Online 08 июня в 17:01
71-летний Алибасов находится в реанимации Института им. Склифосовского. Его супруга Лидия Федосеева-Шукшина намерена подать в суд на производителя средства для очистки труб.
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с чего всё началось
Со слов врачей, Бари Алибасов получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени, пострадали дыхательные пути. Продюсера тут же отвезли в реанимацию токсикологического отделения института Склифосовского.НТВ08 июня в 08:30
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Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб
Российская газета08 июня в 11:54
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 00:23, Ашберн
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