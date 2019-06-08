Происшествия

Сын Бари Алибасова рассказал, как отец мог выпить средство для трубБИЗНЕС Online 08 июня в 17:01

71-летний Алибасов находится в реанимации Института им. Склифосовского. Его супруга Лидия Федосеева-Шукшина намерена подать в суд на производителя средства для очистки труб.
Читать в источнике
с чего всё началось

«Страшная язва»: подробности отравления Алибасова

Со слов врачей, Бари Алибасов получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени, пострадали дыхательные пути. Продюсера тут же отвезли в реанимацию токсикологического отделения института Склифосовского.
НТВ08 июня в 08:30

Подробнее о событии

Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб

Российская газета08 июня в 11:54

Игры со смертью: почему Алибасов выпил средство для труб

НТВ08 июня в 12:20

Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб

РИА Новости08 июня в 09:58

Сын Алибасова объяснил, почему отец мог выпить средство для труб

News.ru08 июня в 10:37

Сын Алибасова объяснил, почему продюсер выпил средство для труб

RT на русском08 июня в 10:24

«Страшная язва внутри»: сын о состоянии Бари Алибасова

Газета.Ru08 июня в 11:16

«Хлоп – и все»: Алибасов-младший уточнил, что произошло со старшим

Вести.Ru08 июня в 10:49
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 00:23, Ашберн
Происшествия

В Екатеринбурге приземлился летевший из Москвы в Томск самолет

Лайнер приземлился в Екатеринбурге по техническим причинам, уточнили в региональной транспортной прокуратуре.
Обновлено вчера в 22:41
Общество

Россиян ждет короткая рабочая неделя

Наступившая рабочая неделя станет короткой с дополнительным выходным в среду.
Обновлено вчера в 17:49
Политика

Участники конфликта на острове Даманский судятся с ПФР из-за выплат

Как сообщает «Коммерсантъ», участники пограничного конфликта на острове Даманский, который произошел в 1969 году, судятся с региональными властями из-за выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
Обновлено вчера в 20:27
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова рассказал об осложнениях у отца

Обновлено вчера в 20:03
Экономика

Товарооборот России и Китая в январе-мае вырос на 4,0%

Товарооборот между Россией и Китаем в период с января по май 2019 года достиг 42,46 миллиарда долларов, что на 4,0% больше показателя аналогичного периода 2018 года, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова

В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено вчера в 16:39
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса

Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено 08 июня в 23:31
Гаджеты

В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam

Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.
Обновлено вчера в 10:42
Экономика

Голикова сообщила о снижении числа бедных в России

Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено вчера в 19:19
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.
Обновлено вчера в 14:07
Общество

После протестов Алтушкин пересмотрел программу поддержки Екатеринбурга

В Екатеринбурге впервые после резонансных акций протеста в сквере у театра драмы пройдет масштабное событие, один из титульных спонсоров которого — бизнесмен Игорь Алтушкин, инициатор строительства храма, вызвавшего недовольство горожан.
Обновлено вчера в 22:01
Теннис

Рафаэль Надаль стал чемпионом «Ролан Гаррос»

Обновлено вчера в 12:13
Здоровье

Медики назвали необычные причины диареи

Медики назвали ряд необычных причин, по которым может развиваться диарея. К ним относятся некоторые продукты, определенные болезни и стресс.
Обновлено 08 июня в 12:12
Автоспорт

Глава «Торо Россо»: «Квят провел фантастическую гонку»

Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

Два человека погибли во время протестов на Гаити

Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

В городе Щекино Тульской области горит кровля торгового центра

Крыша торгового центра горит в городе Щекино Тульской области.
Обновлено вчера в 11:52
Наука

На острове на Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс

Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.
Обновлено 07 июня в 15:46
Происшествия

В Бурятии разбился самолет Ан-2

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Тункинском районе Бурятии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дежурно-диспетчерскую службу.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия

Суд в понедельник огласит приговор полковнику Захарченко

Обновлено вчера в 15:21
Происшествия

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова отправили под домашний арест

Обновлено 08 июня в 15:23
Происшествия

Финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовище

Финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовище.
Обновлено вчера в 22:55
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня

Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 01:05
Происшествия

Следов наркотиков в биологическом материале Голунова не обнаружено

«На сегодняшний день различными методами исследования химико-токсикологической лаборатории в биологических средах журналиста наркотики не обнаружены»,— сообщил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире программы «Вести недели».
Обновлено вчера в 17:24
Игры

E3 2019: Gears 5 выйдет 10 сентября 2019 года

В рамках пресс-конференции Microsoft на выставке E3 2019 разработчики Gears 5 объявили, что игра выйдет 10 сентября 2019 года на Xbox One и Windows 10.
Обновлено вчера в 17:17
Экономика

Всемирный банк назвал риски для российской экономики

В докладе Всемирного банка (ВБ) об экономике России сообщается, что возможность расширения экономических санкций угрожает развитию экономики России в среднесрочной перспективе.
Обновлено вчера в 18:57
Игры

The Outer Worlds выйдет 25 октября

Обновлено вчера в 16:14
Политика

ЕС официально признал новое правительство Молдавии

Санду подчеркнула, что в этом заявлении Евросоюз официально признает законное правительство Молдавии, которое большинством в 61 голос утвердил парламент страны.
Обновлено вчера в 13:05
Политика

МИД Украины обеспокоен сложившейся в Молдавии ситуацией

Украина крайне обеспокоена развитием ситуации в Республике Молдова, столкнувшейся с политическим кризисом.
Обновлено вчера в 22:31
Игры

Что Bethesda показала на конференции к E3 2019

The Elder Scrolls: Blades Мобильная игра Bethesda получила новый контент.
Обновлено вчера в 23:58
Общество

Гороскоп на 10 июня: Тельцам звезды помогут в поиске единомышленников

Звезды помогут в поиске единомышленников, способных разделить ваши взгляды.
Обновлено вчера в 20:00
ещё по теме
Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное