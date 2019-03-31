Футбол

«Страсбург» завоевал Кубок лиги ФранцииЕвро-футбол.ру вчера в 18:45

"Страсбург" и "Генгам" сошлись в финале Кубка лиги Франции. Мало кто ожидал встретить в решающем матче именно этих соперников, но именно они прошли без поражений всю дистанции.
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«Страсбург» обыграл «Генгам» в серии пенальти и завоевал Кубок французской лиги

Чемпионатвчера в 18:53

ФК «Страсбур» завоевал Кубок французской лиги, обыграв в серии пенальти «Генгам»

ТАССвчера в 19:12

«Страсбур» выиграл Кубок французской лиги. В предыдущих 5 сезонах побеждал «ПСЖ»

Sport24.ruвчера в 19:09

«Страсбург» обыграл «Генгам» и завоевал Кубок французской лиги

Газета.Ruвчера в 19:32

«Страсбур» стал обладателем Кубка французской лиги

Матч ТВвчера в 18:50

«Страсбур» в четвертый раз выиграл Кубок лиги

Спорт-Экспрессвчера в 18:48

«Страсбург» завоевал Кубок лиги Франции

Евро-футбол.рувчера в 18:45
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Происшествия

На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла высотой более 2 км

Обновлено в 01:34
Политика

Движение «Открытая Россия» приняло решение о ликвидации

Конференция «Открытой России» (ОР) приняла решение о ликвидации движения.
Обновлено вчера в 16:30
Экономика

С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО

С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено 29 марта в 00:39
Армия и оружие

Израильские танки ударили по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Обновлено вчера в 23:47
Политика

Медведев прокомментировал дело Абызова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено 29 марта в 09:36
Армия и оружие

Президент встретила юбилей членства Эстонии в НАТО в бронежилете

Премьер-министр Юри Ратас, комментируя членство своей страны в НАТО, не упустил случая напомнить, каким желанным в советское время был для Эстонии находившийся под крылом альянса западный мир.
Обновлено 29 марта в 11:45
Политика

На Украине начались президентские выборы

На Украине начался первый тур президентских выборов.
Обновлено в 01:00
Футбол

«Атлетико» в гостях разгромил «Алавес»

Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

МИД КНДР назвал нападение на посольство страны в Мадриде терактом

Северокорейский МИД распространил заявление, в котором сообщил, что считает нападение на посольство КНДР в Мадриде терактом.
Обновлено в 00:23
Культура

СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом

Обновлено вчера в 19:56
Кино

Названы лауреаты национальной кинопремии «Ника»

В российской столице наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника».
Обновлено вчера в 18:26
Политика

В Турции начались выборы в местные органы власти

Голосование на выборах в органы местного самоуправления началось в Турции.
Обновлено в 01:46
Происшествия

Водитель автобуса погиб при столкновении с деревом в Екатеринбурге

Автобус Higer съехал с дороги и врезался в дерево.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие

Французский эксперт рассказал о причинах успеха России в Сирии

Французский эксперт Роман Ломбарди в авторской статье для издания Kapitalis заявил, что Россия одержала победу в Сирии благодаря проработанной стратегии.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия

Актер разбил голову в «Гоголь-центре» и попал в больницу

Обновлено вчера в 22:37
Экономика

С 1 апреля повышаются социальные пенсии

Средние размеры пенсий инвалидов вследствие военной травмы после индексации вырастут до 31,3 тыс. рублей, пенсии участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, - до 37,4 тыс. рублей.
Обновлено 29 марта в 06:06
Автоспорт

Квяту по ошибке поставили в квалификации старый комплект шин

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят лишился шанса побороться за попадание в третий сегмент квалификации Гран-при Бахрейна из-за ошибки, допущенной механиками.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

Пять человек погибли из-за столкновения 15 автомобилей в Мексике

Обновлено в 02:18
Культура

Филиал Лувра в ОАЭ не знает о местонахождении картины да Винчи

Обновлено в 01:08
Хоккей

Панарин побил рекорд «Коламбуса» по очкам в сезоне

В прошлом сезоне Артемий превзошел достижение результативности форварда Рика Нэша (79), набрав 82 очка.
Обновлено вчера в 22:26
Политика

Квачков назвал Чубайса частью «мировой закулисы»

Экс-полковник Владимир Квачков, служивший в военной разведке России, отметил, что считает председателя правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолия Чубайса частью тайной закулисы, правящей миром.
Обновлено вчера в 13:44
Шоу-бизнес

Брат Меган Маркл объявил себя герцогом

Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В Приморье призывник покончил с собой

Призывник свел счеты с жизнью в одной из воинских частей, дислоцированных в Уссурийске, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 01:28
Происшествия

Семь человек погибли на востоке Китая из-за взрыва на заводе

Как минимум семь человек погибли, пять получили ранения в воскресенье в результате пожара на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая.
Обновлено в 01:23
Футбол

«Спартак» победил «Ахмат» благодаря дублю Луиса Адриано

Обновлено вчера в 11:35
Шоу-бизнес

Бывший муж Началовой объяснил нежелание дочери жить с ним

Бывший супруг певицы Юлии Началовой — футболист Евгений Алдонин — в эфире одной из передач на российском телевидении рассказал, почему их общая дочь Вера не будет жить с ним.
Обновлено в 01:18
Происшествия

Вертолет совершил вынужденную посадку в Татарстане, пострадавших нет

Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в Пестречинском районе Татарстана в субботу, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе МВД Татарстана.
Обновлено вчера в 14:52
Шоу-бизнес

Певица Анастасия в восьмой раз вышла замуж

45-летний Юлиан покорил 53-летнюю Анастасию тем, что окружил ее заботой и вниманием.
Обновлено вчера в 06:28
Футбол

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Уотфорд»

Обновлено вчера в 12:54
Единоборства

Гэтжи нокаутировал Барбозу в первом раунде

Обновлено вчера в 22:10
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