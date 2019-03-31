Футбол
«Страсбург» завоевал Кубок лиги ФранцииЕвро-футбол.ру вчера в 18:45
"Страсбург" и "Генгам" сошлись в финале Кубка лиги Франции. Мало кто ожидал встретить в решающем матче именно этих соперников, но именно они прошли без поражений всю дистанции.
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«Страсбург» обыграл «Генгам» в серии пенальти и завоевал Кубок французской лиги
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«Страсбур» выиграл Кубок французской лиги. В предыдущих 5 сезонах побеждал «ПСЖ»
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