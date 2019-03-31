Футбол

«Страсбург» завоевал Кубок лиги ФранцииЕвро-футбол.ру вчера в 18:45

"Страсбург" и "Генгам" сошлись в финале Кубка лиги Франции. Мало кто ожидал встретить в решающем матче именно этих соперников, но именно они прошли без поражений всю дистанции.
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«Страсбург» обыграл «Генгам» и завоевал Кубок французской лиги

Газета.Ruвчера в 19:32

Льенар в финале Кубка лиги повторил легендарный пенальти Зидана

Спорт-Экспрессвчера в 19:18

«Страсбур» выиграл Кубок французской лиги. В предыдущих 5 сезонах побеждал «ПСЖ»

Sport24.ruвчера в 19:09

«Страсбург» обыграл «Генгам» в серии пенальти и завоевал Кубок французской лиги

Чемпионатвчера в 18:53

«Страсбур» стал обладателем Кубка французской лиги

Матч ТВвчера в 18:50

ФК «Страсбур» завоевал Кубок французской лиги, обыграв в серии пенальти «Генгам»

ТАССвчера в 19:12

«Страсбург» завоевал Кубок лиги Франции

Евро-футбол.рувчера в 18:45
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:29, Ашберн
Шоу-бизнес

Ольга Бузова поцеловала Лешу Свика во время своего концерта

Обновлено в 03:47
Политика

Лавров рассказал, что делают российские военные в Венесуэле

Лавров заявил, что российские военные поехали в Венесуэлу для того, чтобы отремонтировать технику в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Обновлено в 07:35
Наука

Ученые нашли способ сделать человека невидимым для комаров

Выращенных с измененным ДНК насекомых сажали в емкость, которая позволяла располагать у выхода образцы пота людей и животных, защищая их от комаров противомоскитной сеткой.
Обновлено 29 марта в 07:29
Культура

NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ

В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
Обновлено в 06:58
Интернет

Цукерберг призвал активнее регулировать интернет

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг призвал власти играть более активную роль в правом регулировании интернета.
Обновлено в 04:42
Политика

МВД Украины пригрозило Ляшко тюрьмой за демонстрацию бюллетеня

"Один из кандидатов на пост президента сегодня сделал то, что может квалифицироваться как признак уголовного преступления, в частности, раскрытие тайны голосования", - передает слова Варченко портал "Украина.ру" За демонстрацию избирательного бюллетеня ему грозит до трех лет лишения свободы.
Обновлено в 07:56
Политика

В ЦИК Украины огласили первые данные по явке на выборах президента

Обновлено в 05:08
Авто

Renault в феврале реализовала в России 8,5 тыс. автомобилей

В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 7%, согласно данным АЕБ.Бестселлером Renault в России остается кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 2394 потребителя (-35%).
Обновлено в 06:00
Происшествия

Появились кадры с места столкновения автобуса и автовоза в Москве

Обновлено в 07:02
Политика

Проблему Голан обсудят на саммите арабских стран

Американский президент Дональд Трамп 25 марта подписал декларацию о признании суверенитета еврейского государства над Голанскими высотами.
Обновлено в 03:18
Футбол

Месси встретился с Кузнецовой после каталонского дерби

Обновлено вчера в 16:42
Спорт

Миронова стала чемпионкой России в масс-старте

Биатлонистка Светлана Миронова выиграла женскую гонку с общего старта на чемпионате России в Тюмени.
Обновлено в 05:08
Общество

В Москве зафиксировали нашествие диких лис

Глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский в эфире «Говорит Москва» рассказал о нашествии в городе диких лис.
Обновлено вчера в 15:22
Армия и оружие

Истребители Британии и Дании сопроводили российские Ту-160

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, два истребителя ВВС Великобритании и Дании сопроводили российские бомбардировщики Ту-160 во время выполнения планового полетов.
Обновлено вчера в 01:55
Происшествия

Охранник сгорел заживо в будке в аэропорту Пулково

Обновлено в 03:58
Здоровье

Москвичам рассказали о сезонных правилах ухода за домашними животными

Практикующий ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных в ВАО и слушательница исторического класса повышения квалификации Екатерина Егорова рассказала, чем может грозить домашним любимцам потепление в большом городе после затяжной зимы.
Обновлено в 06:08
Единоборства

Тимофей Настюхин нокаутировал Эдди Альвареса в первом раунде

Обновлено в 06:29
Хоккей

Александр Овечкин в восьмой раз забросил 50 шайб за сезон

Обновлено в 00:36
Происшествия

В Нижнем Новгороде при пожаре погибли пять человек

Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде, по факту происшествия проводится проверка.
Обновлено в 04:46
Экономика

Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа

Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено вчера в 09:22
Политика

Зеленский назвал «идиотами» Охлобыстина и Пореченкова

Обновлено в 07:22
Политика

Путин не спасет: политологи прочат России ожесточенный передел власти

Ближайшие несколько лет могут привести Россию к масштабной войне элит, в которой все выступят против всех, а роль главы государства Владимира Путина на этом фоне начнет ослабевать – президент перестанет быть авторитетом и последней инстанцией.
Обновлено в 01:12
Происшествия

Таксист сбил сотрудника ДПС в центре Москвы

На Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве автомобиль такси сбил сотрудника ДПС во время оформления ДТП, передает агентство "Москва".
Обновлено в 07:33
Политика

Зеленский рассказал о пользе Саакашвили

Обновлено в 06:37
Политика

Зюганов потребовал уничтожить «гадюшник Ельцин-Центра»

"Гадюшник Ельцин-Центра должен быть уничтожен!" - написал главный коммунист России.
Обновлено в 05:36
Политика

В Венесуэле вновь отключили свет из-за атак на систему генерации

Как сообщили в ведомстве, синхронные атаки были зафиксированы 29 и 30 марта, однако в пресс-службе уверили, что власти «победят попытки саботажа».
Обновлено в 08:25
Единоборства

Макгрегор вызвал на бой актера Уолберга

Обновлено в 07:42
Происшествия

В Одессе глава избирательной комиссии избил избирателя

В Одессе на избирательном участке в Киевском районе избили пришедшего проголосовать избирателя.
Обновлено в 08:18
Происшествия

«Победа» прекратила выполнять международные рейсы из Петербурга

Российская бюджетная авиакомпания «Победа» прекратила выполнять международные рейсы из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:19
Политика

Километровая очередь из украинцев выстроилась в Праге

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис выложил в твиттере фотографию огромной очереди из украинцев в Праге, желающих проголосовать за нового президента Украины.
Обновлено в 08:03
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