Футбол

«Страсбург» обыграл «Тулузу», «Монпелье» сыграл вничью с «Дижоном»
Чемпионат
13:02

В матче 20-го тура чемпионата Франции «Тулуза» принимала «Страсбург». Встреча проходила на стадионе "Мунисипал" и завершилась победой гостей со счётом 2:1. В составе победителей голы на свой счёт записали Людовик Ажорк и Ибраима Сиссоко, которые отличились на 17-й и 64-й минутах.
Чемпионат13:02

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«Страсбур» переиграл «Тулузу», «Монпелье» не смог обыграть «Дижон»

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«Страсбур» победил «Тулузу» в матче чемпионата Франции

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«Страсбург» обыграл «Тулузу», «Монпелье» сыграл вничью с «Дижоном»

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«Дижон» и «Монпелье» поделили очки, «Страсбург» сильнее «Тулузы»

Евро-футбол.ру13:02

«Дижон» и «Монпелье» сыграли вничью, «Тулуза» уступила «Страсбуру»

Спорт-Экспресс13:01

«Монпелье» поделил очки с «Дижоном», «Страсбур» одолел «Тулузу»

Sportbox.RU12:57

«Монпелье» поделил очки с «Дижоном», «Страсбур» одолел «Тулузу»

Матч ТВ12:57
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