Футбол
«Страсбург» и «Марсель» поделили очки в матче Лиги 1Чемпионат вчера в 16:41
«Марсель» потерял очки во втором туре подряд. В прошлой встрече подопечные Руди Гарсии на своём поле проиграли "Нанту" со счётом 1:2. "Марсель", набрав 55 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1, "Страсбург" (46) — девятое.
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«Марсель» не сумел выиграть у «Страсбура» и на 4 очка отстает от зоны Лиги Европы
Sport24.ruвчера в 16:42
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:59, Ашберн
Политика
Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине
На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Общество
Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая
Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
На Урале один военный погиб и четверо пострадали при взрыве боеприпаса
В Свердловской области в результате взрыва боеприпаса на полигоне один военнослужащий погиб, ещё четверо получили травмы.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Глава «Белтелекома» обвиняется в получении взятки
Генеральный директор государственного оператора связи Белоруссии «Белтелеком» Сергей Сиводедов обвиняется в получении взятки.
Обновлено в 05:58
Культура
Ученица Тутберидзе Турсынбаева выступит в образе черного ворона
В своем твиттере спортсменка поделилась, что выступит в образе черного ворона под музыку "Пляска смерти".
Обновлено вчера в 18:01
Космос
Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС
Американская компания SpaceX в субботу запустила ракету-носитель Falcon-9 с космическим кораблем Dragon, который доставит грузы на МКС.
Обновлено в 03:05
Политика
Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку
Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
В больницу к пострадавшей в ДТП певице МакSим пригласили священника
В минувшую пятницу, 3 мая, стало известно, что к известной певице МакSим, пострадавшей в конце апреля в дорожно-транспортном происшествии, пригласили священника.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП, где погибли комики из Stand Up
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Политика
Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
В Совфеде прокомментировали информацию о ракетных пусках КНДР
Ракетными пусками КНДР демонстрирует, что силовое давление на Пхеньян или запугивание не пройдет, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Обновлено в 06:34
Единоборства
Альварес и Джейкобс устроили потасовку на взвешивании
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF Дэниел Джейкобс чуть не подрались на церемонии взвешивания перед поединком, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:23
Религия
В РПЦ прокомментировали сообщения о болезни патриарха
«В связи с тем, что в последние дни был очень напряженный график у патриарха и в отношении богослужений, всё же была и страстная седмица, затем Пасха и светлая седмица, было множество встреч и мероприятий, сейчас есть необходимость на пару дней сделать перерыв в его рабочем графике.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ
Ранее военный корреспондент минобороны ДНР Дмитрий Астрахань сообщил о появлении флага вермахта в расположении полка "Азов", который перебросили в Донбасс для усиления 24-й бригады ВСУ.
Обновлено в 05:54
Кино
Эмилия Кларк рассказала, что ждет зрителей в финале «Игры престолов»
Британская актриса Эмилия Кларк, исполнительница роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», рассказала о том, что ждет зрителей в финальных эпизодах саги.
Обновлено вчера в 10:44
Политика
Омичей призвали на любых выборах голосовать против пенсионной реформы
По словам пикетирующих, народ отнюдь не смирился с увеличением пенсионного возраста, народ оценил и 10%-й рост налога на добавленную стоимость, и падение покупательной способности.
Обновлено вчера в 11:26
Общество
Крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек
Национальный крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.
Обновлено в 06:31
Политика
Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении России
Политика Европы в отношении России "немыслима", заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью журналу Focus.
Обновлено вчера в 18:48
Политика
Зеленский обсудил с главой Верховной рады предстоящую инаугурацию
Как сообщил в субботу, 4 мая, украинский портал «Деловая столица» со ссылкой на собственные источники, Зеленский и Парубий обсудили работу парламента и предстоящую инаугурацию президента.
Обновлено в 05:39
Хоккей
«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции НХЛ
Обновлено в 03:13
Общество
В Париже началась двадцать пятая субботняя акция «желтых жилетов»
Участники движения "желтых жилетов" проводят 25-ю субботнюю акцию протеста, одна из парижских манифестаций движется по бульвару Мажента, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:39
Футбол
Адвокат: «Кокорина и Мамаева сразу не отправят в тюрьму, даже при наказании в виде реального срока»
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу
В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
Обновлено в 05:47
Политика
В Крыму из-за потока украинцев усилен режим работы
Поток пассажиров через границу Украины с Крымом вырос в два-три раза во время праздников.
Обновлено в 06:07
Происшествия
В Челябинской области произошло массовое убийство
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, пояснил старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.
Обновлено в 07:34
Экономика
В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота
Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци сообщил, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг, почти весь он хранится в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 16:21
Происшествия
Башенный кран упал на западе Москвы
На западе столицы упал башенный кран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.
Обновлено в 04:20
Политика
Пучдемон обжаловал запрет баллотироваться в Европарламент
Бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон, проживающий в настоящее время в Бельгии, обжаловал решение Центральной избирательной комиссии Испании, которая лишила его возможности выставлять свою кандидатуру на выборах в Европарламент 26 мая.
Обновлено в 02:47
Политика
Лавров 5 мая проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы
"В воскресенье, 5 мая, в Москве пройдут переговоры глав МИД России и Венесуэлы", - информировали в министерстве.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Во Флориде пассажирский Boeing 737 упал в реку
Во Флориде пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке, сообщила военно-морская база в Джексонвилле.
Обновлено в 03:22