Футбол

«Страсбург» и «Марсель» поделили очки в матче Лиги 1Чемпионат вчера в 16:41

«Марсель» потерял очки во втором туре подряд. В прошлой встрече подопечные Руди Гарсии на своём поле проиграли "Нанту" со счётом 1:2. "Марсель", набрав 55 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1, "Страсбург" (46) — девятое.
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«Марсель» и «Страсбур» не смогли выявить победителя в матче Лиги 1

ProstoProSportвчера в 16:54

«Страсбур» и «Марсель» сыграли вничью

Sportbox.RUвчера в 16:42

«Страсбур» поделил очки с «Марселем» в 35-м туре чемпионата Франции

РИА Новостивчера в 16:50

«Марсель» не сумел выиграть у «Страсбура» и на 4 очка отстает от зоны Лиги Европы

Sport24.ruвчера в 16:42

«Марсель» поделил очки со «Страсбуром»

Soccer.ruвчера в 16:51

«Страсбург» и «Марсель» поделили очки в матче Лиги 1

Чемпионатвчера в 16:41

Лига 1. «Марсель» сыграл вничью со «Страсбуром» и идет вне зоны еврокубков

Бомбардир.рувчера в 16:47
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Политика

Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине

На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Общество

Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая

Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия

На Урале один военный погиб и четверо пострадали при взрыве боеприпаса

В Свердловской области в результате взрыва боеприпаса на полигоне один военнослужащий погиб, ещё четверо получили травмы.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Глава «Белтелекома» обвиняется в получении взятки

Генеральный директор государственного оператора связи Белоруссии «Белтелеком» Сергей Сиводедов обвиняется в получении взятки.
Обновлено в 05:58
Культура

Ученица Тутберидзе Турсынбаева выступит в образе черного ворона

В своем твиттере спортсменка поделилась, что выступит в образе черного ворона под музыку "Пляска смерти".
Обновлено вчера в 18:01
Космос

Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС

Американская компания SpaceX в субботу запустила ракету-носитель Falcon-9 с космическим кораблем Dragon, который доставит грузы на МКС.
Обновлено в 03:05
Политика

Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку

Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес

В больницу к пострадавшей в ДТП певице МакSим пригласили священника

В минувшую пятницу, 3 мая, стало известно, что к известной певице МакSим, пострадавшей в конце апреля в дорожно-транспортном происшествии, пригласили священника.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП, где погибли комики из Stand Up

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Политика

Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие

В Совфеде прокомментировали информацию о ракетных пусках КНДР

Ракетными пусками КНДР демонстрирует, что силовое давление на Пхеньян или запугивание не пройдет, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Обновлено в 06:34
Единоборства

Альварес и Джейкобс устроили потасовку на взвешивании

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF Дэниел Джейкобс чуть не подрались на церемонии взвешивания перед поединком, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:23
Религия

В РПЦ прокомментировали сообщения о болезни патриарха

«В связи с тем, что в последние дни был очень напряженный график у патриарха и в отношении богослужений, всё же была и страстная седмица, затем Пасха и светлая седмица, было множество встреч и мероприятий, сейчас есть необходимость на пару дней сделать перерыв в его рабочем графике.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ

Ранее военный корреспондент минобороны ДНР Дмитрий Астрахань сообщил о появлении флага вермахта в расположении полка "Азов", который перебросили в Донбасс для усиления 24-й бригады ВСУ.
Обновлено в 05:54
Кино

Эмилия Кларк рассказала, что ждет зрителей в финале «Игры престолов»

Британская актриса Эмилия Кларк, исполнительница роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», рассказала о том, что ждет зрителей в финальных эпизодах саги.
Обновлено вчера в 10:44
Политика

Омичей призвали на любых выборах голосовать против пенсионной реформы

По словам пикетирующих, народ отнюдь не смирился с увеличением пенсионного возраста, народ оценил и 10%-й рост налога на добавленную стоимость, и падение покупательной способности.
Обновлено вчера в 11:26
Общество

Крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек

Национальный крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.
Обновлено в 06:31
Политика

Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении России

Политика Европы в отношении России "немыслима", заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью журналу Focus.
Обновлено вчера в 18:48
Политика

Зеленский обсудил с главой Верховной рады предстоящую инаугурацию

Как сообщил в субботу, 4 мая, украинский портал «Деловая столица» со ссылкой на собственные источники, Зеленский и Парубий обсудили работу парламента и предстоящую инаугурацию президента.
Обновлено в 05:39
Хоккей

«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции НХЛ

Обновлено в 03:13
Общество

В Париже началась двадцать пятая субботняя акция «желтых жилетов»

Участники движения "желтых жилетов" проводят 25-ю субботнюю акцию протеста, одна из парижских манифестаций движется по бульвару Мажента, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:39
Футбол

Адвокат: «Кокорина и Мамаева сразу не отправят в тюрьму, даже при наказании в виде реального срока»

Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес

Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу

В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
Обновлено в 05:47
Политика

В Крыму из-за потока украинцев усилен режим работы

Поток пассажиров через границу Украины с Крымом вырос в два-три раза во время праздников.
Обновлено в 06:07
Происшествия

В Челябинской области произошло массовое убийство

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, пояснил старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.
Обновлено в 07:34
Экономика

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци сообщил, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг, почти весь он хранится в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 16:21
Происшествия

Башенный кран упал на западе Москвы

На западе столицы упал башенный кран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.
Обновлено в 04:20
Политика

Пучдемон обжаловал запрет баллотироваться в Европарламент

Бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон, проживающий в настоящее время в Бельгии, обжаловал решение Центральной избирательной комиссии Испании, которая лишила его возможности выставлять свою кандидатуру на выборах в Европарламент 26 мая.
Обновлено в 02:47
Политика

Лавров 5 мая проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы

"В воскресенье, 5 мая, в Москве пройдут переговоры глав МИД России и Венесуэлы", - информировали в министерстве.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Во Флориде пассажирский Boeing 737 упал в реку

Во Флориде пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке, сообщила военно-морская база в Джексонвилле.
Обновлено в 03:22
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