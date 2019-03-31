Футбол
«Страсбур» в четвертый раз выиграл Кубок лигиСпорт-Экспресс вчера в 18:48
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Страсбург» обыграл «Генгам» в серии пенальти и завоевал Кубок французской лиги
Чемпионатвчера в 18:53
«Страсбур» выиграл Кубок французской лиги. В предыдущих 5 сезонах побеждал «ПСЖ»
Sport24.ruвчера в 19:09
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Политика
Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело
Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.
Обновлено в 07:13
Наука
Названы две основные причины появления рака у женщин
Ученые из Австралии объединили результаты шести когортных исследований с участием более 200 тысяч женщин и выяснили, что около 30 тысяч случаев развития рака молочной железы можно будет предотвратить в ближайшие годы, если пациентки вовремя откажутся от регулярного употребления алкоголя и будут поддерживать нормальную массу тела, передает Medicalxpress.
Обновлено в 07:30
Политика
ЕС и ЛАГ не признают Голаны израильскими
По словам Могерини, Евросоюз выступает против решения США, признавшего право Израиля на Голаны, а международные резолюции не должны игнорироваться.
Обновлено в 09:25
Футбол
Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»
Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:00
Политика
Явка на выборы президента Украины превысила 45%
Явка на президентские выборы на Украине к 15:00 мск составила более 45%.
Обновлено в 08:41
Транспорт
Трассу «Таврида» в Крыму построили наполовину
Четырехполосная "Таврида" протяженностью 250 километров соединит восток и запад полуострова.
Обновлено в 06:26
Единоборства
Александр Емельяненко встретится с экс-бойцом UFC Энрике
Российский боец ММА Александр Емельяненко свой следующий бой проведет против бразильца Луиса Энрике.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Полиция изъяла в Киевской области 600 килограммов героина
Полиция изъяла 600 кг героина на сумму около $50 млн в Киевской области. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
Обновлено в 09:06
Политика
Китай продлил решение о заморозке тарифов на ввоз машин из США
Правительство Китая продлило решение о приостановке взыскания повышенных тарифов на импорт американских автомобилей и комплектующих, сообщает Global Times со ссылкой на Минфин КНР.
Обновлено в 08:48
Здоровье
Ветеринар рассказала о правилах ухода за домашними животными весной
Самую большую опасность для животных весной представляют клещи, так как от их укусов домашнее животное может погибнуть, поэтому питомцам нужна обработка от паразитов.
Обновлено в 09:39
Политика
Возле здания ЦИК Украины собрались спортивные молодчики
Собрание возле здания ЦИК Украины организовали молодые ребята спортивного телосложения, 31 марта сообщает Telegram-канал Newsroom.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли со льдины ребенка в ТиНАО
Обновлено в 06:49
Наука
Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы
Обновлено 28 марта в 12:13
Футбол
Три игры подряд за «Барселону» Лионель Месси забивает минимум два мяча
У португальца никогда не было серии из 5 дублей подряд. Зато была более выдающаяся четырехматчевая, чем у Месси.
Обновлено в 03:01
Экономика
«Платформа МСП» улучшит взаимодействие малого и крупного бизнеса
Онлайн-ресурс "Платформа МСП", которую планирует создать корпорация развития "Енисейская Сибирь", улучшит взаимодействие малых и средних предприятий (МСП) и крупного бизнеса и увеличит количество МСП в регионе, сообщил на Красноярском экономическом форуме руководитель направления по взаимодействию с малым и средним бизнесом Корпорации развития "Енисейская Сибирь" Владимир Кузьмин.
Обновлено вчера в 10:42
Происшествия
В Киеве эвакуировали гостиницу «Украина»
Полиция Киева эвакуировала в воскресенье, 31 марта, около 150 человек из гостиницы «Украина» после сообщений об угрозе минирования.
Обновлено в 08:34
Общество
Британские СМИ оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволившуюся из школы из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову.
Обновлено в 06:15
Политика
Украинцы запустили в соцсетях флешмоб прощания с Порошенко
Обновлено в 06:58
Технологии
Как псевдомедицинские приборы-пустышки убивают людей
Программа «Нашпотребнадзор» изучила рынок псевдомедицинских фейков.
Обновлено в 07:47
Спорт
Миронова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией
Эксперты американского издания Business Insider назвали якобы самое мощное вооружение стран НАТО, которое альянс может использовать против России в ходе гипотетического конфликта.
Обновлено в 01:10
Футбол
Иванов: для победы над «Спартаком» нам не хватило удаленного игрока
Футболисты грозненского "Ахмата" могли победить московский "Спартак" в матче 21-го тура чемпионата России, но им не хватило удаленного защитника Андрея Семенова, заявил РИА Новости полузащитник команды из Чечни Олег Иванов.
Обновлено в 09:34
Экономика
Изменения с 1 апреля 2019 года, которые затронут всех россиян
7 важных изменений С апреля начнет действовать ряд нововведений, которые в той или иной мере они затронут всех россиян.
Обновлено вчера в 02:30
Политика
Трамп сократил помощь странам Центральной Америки из-за мигрантов
США и мигранты В ноябре 2018 года на территории Мексики сформировался «караван мигрантов» из нескольких тысяч жителей стран Центральной Америки.
Обновлено в 02:49
Спорт
Касперович назвал сомнительным положительный допинг-тест Логинова
Касперович отметил, что до сих пор не понимает, как Логинов мог сдать положительный тест.
Обновлено в 06:29