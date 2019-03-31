Футбол

«Страсбур» стал обладателем Кубка французской лигиМатч ТВ 18:50

В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки "Страсбура". «Страсбур» в четвертый раз за свою историю стал победителем Кубка французской лиги.
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