Футбол
«Страсбур» стал обладателем Кубка французской лигиМатч ТВ 18:50
В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки "Страсбура". «Страсбур» в четвертый раз за свою историю стал победителем Кубка французской лиги.
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В Одессе автомобиль сбил группу нацгвардейцев
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Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix
Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix, порядка 47% зрителей пожаловались на проблемы с просмотром потокового видео.
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Энергетика
Министр нефти Ирана посетит Москву 1 апреля
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«Ювентус» одержал победу над «Эмполи»
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Общество
Санкт-Петербург: Роль социальных сетей в жизни человека
Согласно мировой статистике за 2018 год аудитория социальных сетей насчитывает свыше трёх миллиардов человек.
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Космос
Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300
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Наука
Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы
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Политика
На Украине предложили ввести санкции против слова «Россия»
На официальном сайте президента Петра Порошенко появилась петиция, в которой предлагается изменить нормы написания слова "Россия" в украинском языке.
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Политика
Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски
Указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на нефтедобычу на шельфе в прибрежных водах Аляски в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах признан незаконным Федеральным окружным судом этого штата.
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес
Певицу Maruv обокрали в украинском аэропорту
Украинскую певицу Анну Корсун (Maruv) обокрали в киевском международном аэропорту Борисполь.
Обновлено в 18:20
Интернет
Цукерберг требует госрегулирования интернета
Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34
Авто
Опубликованы снимки нового Audi RS Q3
Предполагается, что новинка получит пятицилиндровый бензиновый турбомотор мощностью не менее 400 л.с. Премьера нового Audi RS Q3 состоится в третьем квартале текущего года.
Обновлено вчера в 08:10
Кино
Серебренников получил премию «Ника» за лучшую режиссуру
Кирилл Серебренников получил премию «Ника» в номинации — «Лучшая режиссерская работа» за фильм «Лето», в котором рассказывается о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино».
Обновлено в 19:56
Армия и оружие
Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Президентом Словакии впервые станет женщина
Обновлено в 19:47
Кино
Киллиан Мерфи сыграет в сиквеле «Тихого места»
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
ВСУ в Донбассе переведены в высшую боевую готовность
Обновлено в 12:30
Общество
Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное
В четверг на сайте РБК был опубликован материал о результатах расследования OCCRP, в котором рассказывалось, в частности, о покупке родственниками главы «Ростеха» Сергея Чемезова недвижимости в Испании.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Самолет Ил-112В совершил первый полет
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено в 06:02
Происшествия
Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли
Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Россия потребовала от США прибыть на совещание по ликвидации «Рукбана»
Министерство обороны России предложило командованию войск США в зоне Эт-Танф принять участие в совещании 2 апреля и обсудить идею ликвидации лагеря сирийских беженцев "Эр-Рукбан".
Обновлено в 16:15
Политика
«Открытая Россия» ликвидирована
Движение «Открытая Россия» ликвидировано, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Наталья Грязневич.
Обновлено в 16:34
Происшествия
Вертолёт Ми-2 вынужденно сел в Татарстане
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС, вертолёт Ми-2, следовавший из села Студенцы в посёлок Песчаные Ковали, который облетал нефтепровод Холмогоры — Клин, совершил вынужденную посадку вблизи населённого пункта Старое Шигалеево Пестречинского района.
Обновлено в 14:41
Космос
В России создают космическую стиральную машину
Обновлено вчера в 13:56
Общество
Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ
Прощание с бывшим главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть" Максимом Ковальским, скончавшимся на 55-м году жизни, пройдет в понедельник в Центральном доме литераторов.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
Соловьев свел на нет спокойствие американца о «неготовности» РФ ответить войной на удар США
Злобин в шоу Соловьева назвал главной опасностью для мировой стабильности мелкие региональные конфликты, как в Венесуэле, и серьезно усомнился, что РФ и США способны начать войну друг против друга.
Обновлено в 05:00
Кино
«Братство» Лунгина планируют сделать фильмом закрытия ММКФ
В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не поддержала предложение И.Морозова, призвавшего дать протокольное поручение профильному комитету, чтобы не допустить выход в прокат 9 мая фильма "Братство".
Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поздравила внучку Клавдию Земцову с днем рождения
Алла Пугачева на своей странице в Instagram трогательно поздравила внучку Клавдию Земцову с днем рождения.
Обновлено в 05:58
Футбол
«Ростов» переиграл «Урал» в матче чемпионата России
Футболисты «Ростова» на своем поле переиграли екатеринбургский «Урал» в матче двадцать первого тура чемпионата России.
Обновлено в 14:51