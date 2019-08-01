Футболисты «Маккаби» из Хайфы в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы переиграли французский «Страсбур». Встреча, прошедшая в четверг в Хайфе на стадионе «Сэмми Офер», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе по мячу забили Ярден Шуа и Никита Рукавица.

«Страсбур» проиграл в Хайфе, но прошел «Маккаби»

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