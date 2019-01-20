«Страсбур» одержал самую крупную за 50 лет победу над «Монако»Красная весна 01:42

После матча игроки Монако вышли к трибунам, чтобы извиниться перед болельщиками за свою игру. Отметим, в чемпионате Франции «Страсбур» с 32 очками занимает 5 место. «Монако» в 21 матче набрал 15 очков и занимает 19-е, предпоследнее, место.

«Страсбур» одержал самую крупную за 50 лет победу над «Монако»

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