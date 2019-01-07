Футбол
«Страсбур» обыграл «Лион» и вышел в полуфинал Кубка французской лиги
«Страсбур» обыграл «Лион» и вышел в полуфинал Кубка французской лигиРИА Новости17:16
Футболисты "Страсбура" победили "Лион" в четвертьфинале Кубка французской лиги и вышли в следующий раунд турнира. Игра, прошедшая во вторник в Лионе, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
РИА Новости17:16
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Армия и оружие
Лаос передал России 30 танков Т-34
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Экономика
В РФ вступили в силу новые тарифы ОСАГО
Со среды, 9 января, вступает в силу указание Центробанка России о расширении тарифного коридора ОСАГО на 20 процентов вверх и вниз – диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц отныне составляет 2746 – 4942 рубля вместо ранее действовавшего коридора 3432 – 4118 рублей.
Обновлено в 19:17
Общество
Старейшая жительница США скончалась в возрасте 114 лет
Как отмечает ТАСС, Браун стала старейшей жительницей Соединенных Штатов 9 мая прошлого года.
Обновлено в 19:56
Политика
Транзит газа в Калининградскую область через Литву приостановили
"Полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал", - подчеркнул глава концерна.
Обновлено в 14:39
Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России
Российская экономика в 2019 г. вырастет на 1,5%, говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка (ВБ).
Обновлено в 19:53
Политика
Роскосмос опроверг выход из переговоров с NASA по окололунной станции
Сообщения о выходе из переговоров с NASA по окололунной станции Gateway были опровергнуты официальным представителем госкорпорации «Роскосмос» Владимиром Устименко.
Обновлено в 19:33
Политика
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Демократическая партия внесла в Конгресс США законопроект об отмене решения Минфина США о снятии санкций с компаний «En+», «Русал» и «Евросибэнерго», в которых Олег Дерипаска имеет долю, 8 января сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:29
Армия и оружие
National Interest оценил «смертоносный» танк Т-90С
В мире танков, где набирают популярность все более и более дорогие "навороты", российские Т-90С стремятся продемонстрировать скромность и сдержанность вкупе с повышенной эффективностью, пишет американский журнал The National Interest.
Обновлено в 18:39
Происшествия
Обиженные новогодним подарком начальства полицейские записали видео
Обновлено в 10:27
Общество
В эстонской партии объяснили плакаты, разделяющие русских и эстонцев
Обновлено в 09:17
Политика
В сенате США заблокировали закон о санкциях против России
Представители демократической партии в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает введение санкций против России, Сирии и Ирана.
Обновлено в 19:41
Общество
В Эстонии усыпили подаренного Московским зоопарком медведя
17-летний белый медведь Норд был усыплен в Таллинском зоопарке.
Обновлено в 11:18
Космос
Спутник NASA нашел экзопланету в 23 раза тяжелее Земли
Обновлено в 18:16
Автоспорт
Экипаж Николаева выиграл первый этап «Дакара» в зачете грузовиков
Обновлено вчера в 17:00
Политика
На Украине заявили о пропаже икон из Киево-Печерской лавры
Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что из Киево-Печерской лавры пропали несколько ценных икон. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:08
Общество
Туркменов заставили закупить новые портреты президента из-за его седины
Обновлено в 18:54
Политика
Посольство РФ обвинило Британию в насильственном удержании Скрипалей
Россияне Сергей и Юлия Скрипали остаются на положении лиц, насильственно удерживаемых в Великобритании, власти которой по-прежнему скрывают факты об обстоятельствах произошедшего в Солсбери в 2018 году.
Обновлено в 10:18
Политика
Социолог объяснила популярность Зеленского на Украине
Социолог Ирина Бекешкина в эфире «Общественного телевидения» рассказала, чем объясняется популярность шоумена Владимира Зеленского среди жителей Украины в преддверии выборов президента страны.
Обновлено в 20:15
Политика
Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира
Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира В опубликованном 8 января новом Индексе паспортов мира Россия сохранила свои позиции и 48 место в списке, ее граждане имеют возможность безвизового въезда в 119 стран и территорий мира.
Обновлено в 02:10
Политика
Посольство РФ окажет помощь задержанному в США Макаренко
Как писал News.ru, 5 января Макаренко был задержан на марианском острове Сайпан по запросу ФБР.
Обновлено в 19:48
Политика
В Солбсери демонтируют крышу дома Скрипалей
Британские военные демонтируют крышу дома в Солсбери, где проживали экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на распространенное властями графства Уилтшир сообщение.
Обновлено в 10:42
Здоровье
В Грузии 9 человек стали жертвами свиного гриппа
В свою очередь Минздрав Грузии призвал жителей сделать прививку от гриппа и соблюдать гигиену, передаёт «Рустави-2».
Обновлено вчера в 08:20
Политика
Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото
Украинский журналист Юрий Бутусов объяснил в фейсбуке, почему президент Украины Петр Порошенко на фото с военного мероприятия в Новых Петровцах 2015 года выглядел пьяным.
Обновлено в 10:23
Авто
Опубликован рейтинг самых популярных автомобилей с механической КПП
За 11 месяцев 2018 года российские дилеры продали 663 тыс. новых автомобилей с механической коробкой передач, которые, в свою очередь, заняли 44% от рынка.
Обновлено в 07:30
Хоккей
Россиянину пообещали пожизненный запас водки за продление контракта с клубом НХЛ
Российскому форварду "Коламбус Блю Джекетс" Артемию Панарину предложили пожизненный запас водки в случае продления контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:04
Шоу-бизнес
Родные простились с Крисом Кельми
Прощание с певцом и композитором Крисом Кельми прошло во вторник на Николо-Архангельском кладбище в Москве, рассказал РИА Новости брат Кельми Евгений Суслин.
Обновлено в 17:03
Экономика
В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей
Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено вчера в 07:50
Музыка
Представлен логотип «Евровидения-2019»
Обновлено в 10:04
Политика
США ввели дополнительные санкции в отношении Венесуэлы
США внесли в ограничительные списки семерых граждан Венесуэлы, а также 23 компании, в том числе частный телеканал Globovision Tele, и один самолет, говорится на сайте американского минфина.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Забайкалье
Два человека погибли, двое, в том числе 11-летний мальчик, госпитализированы, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
Обновлено в 20:06