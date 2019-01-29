«Страсбур» обыграл «Бордо» и вышел в финал Кубка лигиМатч ТВ 14:35

«Страсбур» на своем поле принимал «Бордо» в рамках полуфинала Кубка французской лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:2. Счет в матче открыл полузащитник гостей Юнусс Санкаре на 14-й минуте встречи. На 49-й минуте счет сравнял нападающий Людовик Ажорк.

«Страсбур» обыграл «Бордо» и вышел в финал Кубка лиги

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