Футбол
«Страсбур» и «Мец» поделили очки на старте чемпионата ФранцииМатч ТВ 13:03
«Страсбур» принял «Мец» на своем поле в матче 1-го тура чемпионата Франции сезона-2019/20. Встреча завершилась со счетом 1:1. В первой половине матча гол на свой счет записал футболист «Страсбура» Адриан Томассон, а в начале второго тайма Хабиб Маига сравнял счет.
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