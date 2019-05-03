Футбол
«Страсбур» и «Марсель» поделили очкиСпорт-Экспресс вчера в 16:47
В матче 35-го тура чемпионата Франции "Страсбур" на своем поле сыграл вничью с "Марселем" – 1:1. Для "Страсбура", который выиграл Кубок лиги в нынешнем сезоне, это пятый матч подряд без победы.
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«Марсель» не сумел выиграть у «Страсбура» и на 4 очка отстает от зоны Лиги Европы
Sport24.ruвчера в 16:42
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 00:25, Ашберн
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