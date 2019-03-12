Политика

Страны Евросоюза закрыли небо для полетов Boeing 737 Max 8Красная весна 13:54

Полеты Boeing 737 Max 8 в своем воздушном пространстве приостановили страны Евросоюза 12 марта, сообщает Европейское агентство по авиабезопасности. Запрет продлится, пока не будут выяснены причины катастрофы.
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По всему миру временно запрещают полёты Boeing 737 MAX

RT на русском18:01

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Европа закрывает небо для Boeing 737 MAX 8

Вести.Ru12:50

Для Boeing закрывают небо

Коммерсантъ13:59

Все больше стран запрещают полеты Boeing 737 MAX 8

РИА Новости12:22

Турция запретила полеты Boeing 737 MAX

РБК14:13

Четырнадцать стран закрыли воздушное пространство для Boeing 737 MAX

ТАСС12:29
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Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею введения штрафов за превышение скоростного режима на 10 км/ч.
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Хет-трик Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Атлетико» в ЛЧ

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Следственное управление МВД по Дагестану завершило расследование уголовного дела в отношении четырех местных жителей, обвиняемых в подготовке теракта на концерте певца Филиппа Киркорова в Махачкале.
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Вашингтон не желает, чтобы американские союзники в Европе находились в зависимости от поставок природного газа из России вследствие строительства «Северного потока — 2». Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео на конференции CERAWeek в Хьюстоне, передает ТАСС.
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США отказались приостановить полеты Boeing 737 Max

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отказалось приостановить эксплуатацию лайнеров Boeing 737 Max 8 после двух авиакатастроф.
Обновлено в 20:03
Происшествия

Самолет врезался в мачту освещения в Шереметьево

Грузовой самолет Boeing-747 AirBridgeCargo врезался в мачту освещения в московском аэропорту Шереметьево, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 17:58
Происшествия

Суд временно отстранил Арашукова от должности сенатора

Сенатор остался без зарплаты Басманный суд Москвы постановил временно отстранить Рауфа Арашукова от должности члена Совета Федерации, сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 10:57
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Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit

Парламент Великобритании проголосовал против соглашения премьер-министра страны Терезы Мэй с Евросоюзом по условиям Brexit.
Обновлено в 17:14
Экономика

«Ростелеком» договорился о покупке оператора Tele2

Компания "Ростелеком", владеющая 45 процентами акций оператора Tele2, сообщила о полной консолидации акций.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие

Источник: запуск «Гонцов» перенесли из-за отсутствия украинской аппаратуры

Отправка с космодрома "Плесецка" на орбиту трех низкоорбитальных спутников связи "Гонец-М" ракетой-носителем "Рокот" отложена с мая на июнь из-за отсутствия аппаратуры системы управления украинского производства, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
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Происшествия

Ввозившую самолеты мимо таможни ОПГ раскрыли в московском аэропорту

На территории аэропорта «Домодедово» выявлена организованная преступная группировка (ОПГ), члены которой, как считает следствие, уходили от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере при покровительстве местных правоохранительных органов.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Мать брошенной в квартире девочки назвала произошедшее провокацией

Мать оставленной в московской квартире 5-летней девочки с признаками анорексии Ирина Геращенко, находясь в зале Савеловского суда Москвы, заявила, что вся эта история является провокацией.
Обновлено в 18:06
Происшествия

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Курьеры из сервисов доставки «Яндекс.Еда» и Delivery Club устроили драку в центре Москвы.
Обновлено в 16:39
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Орешкин поменял позицию по методике расчета реальных доходов россиян

Росстат рассмотрит возможность изменения методики расчета реальных доходов россиян.
Обновлено в 18:11
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Сенат (верхняя палата парламента) Франции принял во втором, окончательном, чтении вызвавший широкий резонанс "антихулиганский" законопроект, который, в частности, дает право местным властям вводить запрет на участие в манифестациях в отношении лиц, уличенных в погромах в ходе предыдущих акций.
Обновлено в 18:51
Футбол

20-летний игрок «Краснодара» объяснил отказ подписывать новый контракт

Иван Игнатьев объяснил, почему отказался подписывать пятилетний контракт с «Краснодаром» с увеличением зарплаты.
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Политика

Конгрессмены США одобрили запрет на признание Крыма российским

Палата представителей конгресса США почти единогласно одобрила законопроект, запрещающий Соединённым Штатам признавать Крым российским.
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«Роскосмос» начнет разработку «антигравитационного двигателя»

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Политика

Саакашвили рассказал о намерении Порошенко обменять Крым на членство в ЕС

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что нынешний президент Украины Петр Порошенко планировал в 2014 году отказаться от украинского суверенитета над Крымом в обмен на вступление страны в ЕС и НАТО.
Обновлено в 16:08
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Актер Валентин Гафт попал в больницу

Народный артист РСФСР Валентин Гафт оказался в одной из московских больниц.
Обновлено в 07:01
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Средний чек россиян за один поход в магазин рекордно вырос

Средний чек жителя России за один поход в магазин в феврале по сравнению с январем увеличился на 13 рублей, то есть на 2,3%. Это рекордный рост для этого месяца за последние годы.
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Психолог и первоклассник подрались в школе в Москве

В школе на северо-востоке Москвы на перемене произошел конфликт между первоклассником и психологом.
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Трое украинских диверсантов подорвались на минах на линии обороны ЛНР

Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли при попытке диверсионно-разведывательной группы проникнуть на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
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Россия вошла в топ-10 стран по использованию цифровых госуслуг

Согласно результатам опроса «Взгляд населения на использование искусственного интеллекта (ИИ) в работе государства: сравнительный анализ цифровых госуслуг», Россия оказалась на третьем месте по темпам роста этого показателя.
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Полицейские проводят обыски на рынке «Фуд сити»

На рынке "Фуд сити" на Калужском шоссе сотрудники правоохранительных органов проводят обыски, передает "Интерфакс".
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