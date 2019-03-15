Энергетика
Страны ОПЕК в феврале выполнили сделку по снижению нефтедобычи на 106%Интерфакс вчера в 08:12
По сравнению с октябрем 2018 года страна слегка нарастила добычу - на 3 тыс. б / с, вместо того, чтобы снизить ее по договоренностям на 53 тыс. б / с. В целом, согласно расчетам "Интерфакса", сделанным на основе опубликованных картелем квот, ОПЕК в феврале выполнил сделку на 106%, убрав с рынка 857 тыс. б / с по сравнению с уровнем октября 2018 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ОПЕК в феврале сократила добычу нефти на 2,3 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года
Rambler News Service06:07
В январе запасы нефти в странах ОЭСР превысили среднее пятилетнее значение
Народные новостивчера в 08:10
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:32, Ашберн
Футбол
Стали известны четвертьфинальные пары Лиги Европы
"Наполи" сыграет с лондонским "Арсеналом", "Вильярреал" встретится с "Валенсией", лиссабонская "Бенфика" поспорит за выход в полуфинал с "Айнтрахтом" из Франкфурта-на-Майне, а лондонский "Челси" поборется с пражской "Славией".
Обновлено в 08:14
Происшествия
Депутат Госдумы Белоусов задержан по обвинению в получении взятки
Депутат Госдумы от «Справедливой России» Вадим Белоусов задержан следователями 4-го управления ГСУ СКР, которое дислоцируется в Екатеринбурге.
Обновлено в 07:10
Политика
Посол РФ в Минске отреагировал на критику белорусского МИДа
Посол России в Минске Михаил Бабич заявил, что спокойно отнесся к критике в свой адрес со стороны пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Летевший в Москву Boeing 737-800 экстренно сел в Сыктывкаре
Самолет Boeing 737-800, летевший из Мирного в Москву, был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту Сыктывкара.
Обновлено в 06:51
Религия
Кремль прокомментировал претензии РПЦ на Спасо-Андроников монастырь
Ранее РБК писал, что РПЦ заявила права на Спасо-Андроников монастырь в Москве, где находится Музей имени Андрея Рублева.
Обновлено в 05:46
Политика
Володин предложил взыскать компенсацию с Украины за «аннексию» Крыма
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подсчитать, сколько «потеряла» экономика Крыма за то время, что он находился в составе Украины, и взыскать с соседнего государства компенсацию за «фактическую аннексию» полуострова.
Обновлено в 07:22
Политика
Россия не будет проводить МАКС в 2019 году
В соответствии с документом, в перечне международных выставок продукции военного назначения, которые будут проводиться в стране в 2019 году, место МАКС занял Международный военно-морской салон "МВМС-2019", который состоится в июле в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Спасенную от матери девочку-маугли хотят удочерить
Обновлено 13 марта в 14:24
Политика
ЕС ввел санкции против восьми россиян за инцидент в Керченском проливе
О планах ЕС ввести санкции после инцидента в Керченском проливе стало известно 15 февраля.
Обновлено в 03:54
Общество
Суд приостановил строительство завода на берегу Байкала
Обновлено в 04:01
Экономика
В Центробанке предупредили о росте цен
Инфляцию разогнали цены на овощи, которые выросли больше всего.
Обновлено в 02:39
Экономика
В России предложили создать компанию для продвижения отечественных фильмов за рубежом
Кинематографисты предложили создать на базе Фонда кино компанию, которая займется продвижением российских фильмов на международных рынках.
Обновлено в 07:59
Экономика
Компания Мельниченко с Кипра перерегистрировалась в российском офшоре
Компания владеет активами в России и за рубежом, до этого она была зарегистрирована на Кипре.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Пропавшая воронежская школьница сменила внешность, чтобы ее не нашли
Полиция Санкт-Петербурга нашли 16-летнюю школьницу, пропавшую в Воронеже осенью прошлого года.
Обновлено в 04:57
Общество
Виталий Мутко ответил на критику ФАС о тарифах ЖКХ
Разница в тарифах за услуги ЖКХ в регионах зависит от многих факторов, пояснил журналистам вице-премьер России Виталий Мутко, комментируя заявление главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о переплате россиян за коммунальные услуги.
Обновлено в 07:48
Происшествия
В Керченском проливе село на мель украинское судно
Балкер «Maryland» сел на мель во время прохода Керчь-Еникальского канала в составе каравана.
Обновлено в 03:15
Политика
В список наблюдателей ОБСЕ на выборы на Украине попали 24 россиянина
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 граждан РФ в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах на Украине.
Обновлено в 07:45
Политика
Украинские выборы пройдут без видеонаблюдения
Очередные президентские выборы пройдут на территории Украины 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Новозеландский стрелок написал на оружии имя русского адмирала
Уроженец австралийского города Графтон, устроивший бойню в двух мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии, нанес на оружие и боеприпасы имена правителей и военачальников, сражавшихся против мусульманских стран.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Москве мужчина выпал из окна офиса «Газпрома»
В Москве при падении из окна 30-го этажа офиса «Газпрома» погиб мужчина.
Обновлено в 08:19
Политика
«Агенту Кремля» Тото Кутуньо хотят запретить въезд на Украину
Депутаты Верховной рады попросили Службу безопасности Украины запретить въезд в страну итальянскому певцу Тото Кутуньо, который, по их мнению, поддерживает политику президента России Владимира Путина, «аннексию» Крыма и состоит в ассоциации друзей российского лидера.
Обновлено в 08:10
Здоровье
Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни в Крыму
Продолжительность жизни крымчан увеличилась за последние 5 лет на 2 года и сейчас составляет 72,7 года, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Северной Осетии депутат избил учительницу на глазах детей
Обновлено 13 марта в 11:49