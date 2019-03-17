Энергетика
Страны ОПЕК+ улучшили выполнение сделки о сокращении добычи нефтиRT на русском 05:29
Страны ОПЕК+ улучшили выполнение сделки о сокращении добычи нефти в феврале по сравнению с январским уровнем, сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо. «Уровень выполнения соглашения продолжает улучшаться по сравнению с цифрами января», — приводит его слова РИА Новости.
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Происшествия
В центре Киева избили наблюдателя ОБСЕ
В центре Киева неизвестные напали на женщину-наблюдателя ОБСЕ от Франции, которая возвращалась к себе в гостиницу, сообщает "Страна.Ua".
Обновлено в 17:40
Политика
Саудовский министр предостерег от новых санкций против России
В феврале сенаторы внесли в конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России.
Обновлено в 13:51
Политика
Новая серия губернаторских отставок может начаться уже на этой неделе
В ближайшее время президент Владимир Путин откроет новую серию отставок губернаторов.
Обновлено в 14:41
Общество
Назван российский регион с самым высоким уровнем безработицы
Самый высокий уровень безработицы зафиксирован на Северном Кавказе и в Туве.
Обновлено в 19:40
Политика
Мадуро призвал всех министров Венесуэлы уйти в отставку
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал правительство республики в полном составе уйти в отставку с целью проведения реструктуризации в Кабмине.
Обновлено в 19:53
Происшествия
В Эфиопию прибыли родственники погибших в авиакатастрофе россиян
ИА «Ореанда-Новости» В Эфиопию прибыли родственники погибших в авиакатастрофе россиян.
Обновлено в 05:42
Происшествия
В Сочи экстренно сел Boeing 737-800 с неисправностью в крыле
В аэропорту Сочи успешно сел летевший из Москвы лайнер, у которого при заходе на посадку выявили проблему с крылом.
Обновлено в 14:05
Общество
Школьницу осудили за письмо Путину и вынудили уйти из школы
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
WSJ: США могут оставить в Сирии около тысячи военных
Власти США могут оставить в Сирии около тысячи военных, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 18:37
Политика
Порошенко пообещал вернуть Крым Украине «без торгов и договоренностей»
Петр Порошенко пообещал вернуть Крым на Украину "без торгов и договоренностей". Об этом президент написал на своей странице в Facebook.
Обновлено в 17:19
Шоу-бизнес
Врач Началовой назвал ее смерть случайностью
Обновлено в 11:45
Политика
Савченко высказалась о президентской гонке на Украине
Обновлено в 14:03
Происшествия
В Якутске прошел митинг после обвинения мигрантов в изнасиловании
На Комсомольской площади в Якутске состоялся стихийный несанкционированный митинг после того, как 17 марта пропала и была изнасилована одна из жительниц города.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
Афганистан получит нелегитимно отремонтированные Словакией Ми-17В-5
Словацкая компания LOTN нелегитимно провела ремонт вертолета Ми-17В-5 для Кабула, разработчик машины холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) снимает с себя ответственность за их безопасную эксплуатацию в Афганистане, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе холдинга.
Обновлено в 20:16
Происшествия
В Австралии обыскали дом сестры обвиняемого в теракте в Новой Зеландии
Полиция Австралии провела обыски в двух домах в Новом Южном Уэльсе, среди которых дом сестры Брентона Тарранта, обвиняемого в убийстве в связи с терактами в двух мечетях в Новой Зеландии, сообщает телеканал 9 news.
Обновлено в 19:13
Политика
Дерипаска оценил перспективы улучшения отношений США и России
Улучшение отношений между Россией и Соединёнными Штатами невозможно, пока действуют экономические санкции.
Обновлено в 19:58
Происшествия
ФСБ завершила дело бывшего собственника «Росгосстраха»
ФСБ завершила дело бывшего собственника «Росгосстраха» ФСБ завершила расследование уголовного дела бывшего основного собственника «Росгосстраха» (РГС) Сергея Хачатурова.
Обновлено в 13:44
Энергетика
Минэнерго: контроль за инвестпрограммами «Газпрома» и «Транснефти» могут усилить
Правительство рассматривает инициативу об усилении контроля за инвестиционными программами таких российских энергетических монополий, как "Газпром" и "Транснефть".
Обновлено в 19:53
Происшествия
Отмечены явные сходства крушений двух Boeing 737 MAX
Обновлено в 18:34
Армия и оружие
ВКС России получили с 2012 года более 1 тыс. самолетов и вертолетов
Воздушно-космические силы (ВКС) России с 2012 года получили на вооружение более 1 тыс. новых и модернизированных самолетов и вертолетов.
Обновлено в 18:37
Космос
Крупный астероид пролетит мимо Земли
Массивный астероид EA2 приближается к Земле, он пролетит мимо на расстоянии около 305 тысяч километров, то есть ближе, чем Луна, сообщается на сайте НАСА.
Обновлено в 20:13
Футбол
«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в чемпионате России
По итогам 20-го тура чемпионата России «Зенит» сохранил лидерство в турнирной таблице.
Обновлено в 14:39
Происшествия
В ДРК при сходе поезда с рельсов погибли 24 человека
Обновлено в 20:14
Здоровье
Популярные лекарства от стенокардии признали опасными для здоровья
Европейское общество кардиологов представило результаты исследования, которое показало, что препараты, используемые для лечения высокого кровяного давления и стенокардии, могут привести к внезапной остановке сердца.
Обновлено в 07:53
Общество
Российским студентам пообещали простить пропуски за посещение молебна
«Сказали, что если придем и отметимся, простят два пропуска физкультуры», — рассказал один из собеседников издания.
Обновлено в 13:24
Политика
В Белграде протестующие прорвались к президентскому дворцу
Сегодня более тысячи митингующих собрались перед президентским дворцом, где проходит пресс-конференция Вучича.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Хакасии ликвидировали пожар на заводе «Искож»
К тушению пожара привлекались 66 человек и 18 единиц техники. Ранее сообщалось, что в Хакасии произошёл пожар на территории завода «Искож».
Обновлено в 11:47