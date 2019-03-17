Энергетика
Страны ОПЕК+ улучшили выполнение сделки о сокращении добычи нефтиRT на русском 05:29
Страны ОПЕК+ улучшили выполнение сделки о сокращении добычи нефти в феврале по сравнению с январским уровнем, сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо. «Уровень выполнения соглашения продолжает улучшаться по сравнению с цифрами января», — приводит его слова РИА Новости.
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Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал причину смерти певицы
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Пушков оценил заявление украинской журналистки о жителях Крыма
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление украинской журналистки Олеси Медведевой, которая сообщила, что жители Крыма успешно интегрировались в Россию и не тоскуют по Украине.
Обновлено в 04:00
Футбол
Погребняку грозит дисквалификация за высказывание о темнокожих игроках
Заместитель офицера Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Александр Баранов прокомментировал слова форварда "Урала" Павла Погребняка о темнокожих спортсменах в российской сборной.
Обновлено в 06:00
Культура
Началова оказалась четвертым умершим участником «Последнего героя»
Певица Юлия Началова стала четвертым умершим участником четвертого сезона проекта «Последний герой».
Обновлено в 04:37
Экономика
УВЗ решил поставлять бульдозеры и железнодорожные составы в Сирию
Уралвагонзавод начал продвижение своей дорожно-строительной техники и подвижных железнодорожных составов в Сирию.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Родственники погибших в авиакатастрофе россиян прилетели в Эфиопию
Пятеро родственников россиян, погибших в авиакатастрофе в Эфиопии, прилетели в Аддис-Абебу и уже сдали анализ ДНК, запланирован их вылет на место ЧП, сообщили РИА Новости в консульском отделе посольства.
Обновлено в 04:59
Происшествия
При стрельбе на Западном берегу Иордана пострадали трое израильтян
В результате стрельбы, произошедшей в районе населённого пункта Ариэль на Западном берегу реки Иордан, пострадали три израильтянина.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Магадане стая бродячих собак напала на ребенка
Стая бродячих собак набросилась и покусала ребенка в городском парке Магадана. Об этом сообщается на сайте областного правительства.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Премьер-министр Новой Зеландии получила манифест от стрелка до теракта
Мужчина, которого обвиняют в расстреле посетителей мечетей, отправил письмо с манифестом на имя премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн за несколько минут до терактов.
Обновлено в 05:09
Политика
Климкин не считает массовый отъезд украинцев за рубеж катастрофой
Как утверждает Евростат, большинство украинцев выбирает польский рынок труда. При этом условия работы в Польше оставляют желать лучшего.
Обновлено в 02:15
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл Гран-при Австралии
Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас стал победителем первого этапа сезона - Гран-при Австралии.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Reuters узнало детали переговоров пилота Boeing перед крушением
Пилот Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines перед крушением в окрестностях Аддис-Абебы просил у диспетчера разрешения на быстрый подъем.
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия
В Иркутской области при тушении пожара погибли два сотрудника МЧС
В Иркутской области в городе Зиме в ходе тушения возгорания погибли два сотрудника МЧС.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Советника красноярского губернатора отправили под домашний арест
Суд Железнодорожного района Красноярска отправил под домашний арест советника губернатора региона Антона Натарова, задержанного 15 марта по делу о мошенничестве.
Обновлено в 05:01
Политика
Рябков во вторник встретится со спецпредставителем США по Венесуэле
На консультациях с США в Риме 19 марта российская сторона поднимет вопрос о недопустимости военного вмешательства и давления на легитимные власти в Венесуэле, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Три человека провалились под лед в Петербурге
Обновлено в 04:44
Происшествия
Макрон обвинил протестующих французов в попытке уничтожить республику
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты «желтых жилетов», назвав их участников людьми, которые хотят уничтожить республику.
Обновлено в 00:08
Технологии
CNN: Boeing представил самый длинный в истории пассажирский самолет
Компания Boeing провела для ограниченного круга участников презентацию самого длинного пассажирского самолета в мире - новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X.
Обновлено в 05:02
Политика
ЕС выпустил заявление в связи с пятилетием референдума в Крыму
Евросоюз распространил заявление в связи с пятилетней годовщиной референдума в Крыму.
Обновлено в 06:10
Кино
Умер режиссёр-документалист Юрий Шиллер
Российский кинорежиссёр-документалист, лауреат Государственной премии Юрий Шиллер скончался на 78-м году жизни.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
В России появятся фрегаты, способные нести 48 крылатых ракет
В Северном проектно-конструкторском бюро намерены вооружить модернизированные корабли ВМФ России 48 крылатыми ракетами "Калибр", пишет ТАСС.
Обновлено в 05:13
Футбол
В Москве начались обыски у фанатов «Спартака» перед матчем с «Зенитом»
В Москве с раннего утра как минимум у десяти фанатов "Спартака" и лидеров группировок прошли обыски, сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 03:25
Политика
Американское СМИ предрекло США банкротство из-за военных расходов
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
В Уфе экстремалы прошлись по канату на высоте десятиэтажного дома
Экстремалы натуняли стропу между двумя десятиэтажными домами и попытались пройти по ней на большой высоте.
Обновлено в 03:13
Политика
Противники Порошенко пришли на его встречу с избирателями в Киеве
Несколько человек проводят акцию против кандидата в президенты Украины Петра Порошенко на его агитационной встрече с избирателями, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Число жертв наводнений в Индонезии возросло до 63
Число погибших в результате наводнений в самой восточной провинции Индонезии Папуа увеличилось до 63, сообщает Xinhua.
Обновлено в 02:51
Общество
Жители псковской деревни затравили девочку, написавшую письмо Путину
12-летняя Тася Перчикова из деревни Томсино Псковской области написала письмо Путину с просьбой помочь матери, которая работает в больнице санитаркой в две смены за 12 тыяч рублей.
Обновлено в 05:20
Политика
Опрос зафиксировал положительное отношение украинцев к русским
Большинство опрошенных украинского телеканала NewsOne заявили о том, что они положительно относятся к русским.
Обновлено в 05:20
Спорт
Непряева пропустит гонку на 10 км на этапе КМ в Швеции из-за болезни
Российская лыжница Наталья Непряева из-за болезни не примет участия в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция), сообщает NRK.
Обновлено в 05:40
Хоккей
Овечкин вышел на пятое место в истории НХЛ по голам в большинстве
Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Тампа-Бэй Лайтнинг" оформил дубль.
Обновлено в 01:40