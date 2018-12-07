Энергетика
Страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти
Страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефтиРИА Новости11:18
Сокращение добычи нефти для ОПЕК составит 2,8%, для всех стран вне ОПЕК - 2% от уровня октября 2018 года, сообщил журналистам министр нефти Ирака Тамер аль-Габдан по итогам заседания ОПЕК+.
РИА Новости11:18
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с чего всё началось
На заседании ОПЕК в пятницу, 7 декабря, была достигнута договоренность о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки, сообщает Bloomberg со ссылкой на делегатов.Известия09:14
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