Энергетика

В ОПЕК согласовали продление сделки ОПЕК+ еще на 9 месяцевМосковский Комсомолец вчера в 19:30

Как сообщил журналистам министр энергетики Объединенных Арабских эмиратов Сухейль аль-Мазруи, на очередном заседании ОПЕК, которое состоялось 1 июля в Вене, страны-участники подписали соглашение о сокращении добычи нефти.
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Страны ОПЕК+ одобрили продление сделки по сокращению добычи нефти

Телеканал 360°08:41

Нефтяная сделка ОПЕК оказалась угрозой для карманов россиян

Московский Комсомолец13:20

Россия и ОПЕК согласовали бессрочную хартию и сокращение добычи нефти до апреля 2020 года

ТАСС14:03

Эксперт прокомментировал решение ОПЕК+ одобрить продление сделки по сокращению добычи нефти

RT на русском13:33

ОПЕК+ предсказуемо продлила сделку и стремится к новой цели в будущем

ПРАЙМ13:14

Страны ОПЕК+ договорились ограничивать добычу нефти еще девять месяцев

РБК08:28

Cтраны ОПЕК продлили соглашение о сокращении добычи нефти на девять месяцев

Татар-информ00:22
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Армия и оружие

Источник: новое Конструкторское бюро им. Бартини создадут в головном институте Роскосмоса

Основу КБ составят молодые специалисты, и, в частности, ряд уволившихся инженеров "Ильюшина", сообщил в среду ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:33
Происшествия

В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека

При столкновении четырёх легковых автомобилей на Кутузовском проспекте на западе Москвы два человека погибли, ещё пять человек, в том числе трое детей, пострадали.
Обновлено в 07:37
Кино

Мединский предложил составить рейтинг кинофикации регионов

«Надо выстроить рейтинг регионов по следующим показателям: общая посещаемость, выручка и процент показов отечественных фильмов», — сказал Владимир Мединский.
Обновлено в 16:39
Здоровье

Врачи назвали основные причины высокой смертности при инфаркте

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова и внештатный специалист-кардиолог Минздрава по Северо-Западному округу, академик РАН Евгений Шляхто назвал основные причины высокой летальности при инфаркте миокарда у россиян.
Обновлено в 03:20
Политика

На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария

Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Армия и оружие

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:34
Футбол

Трагедия Месси: Бразилия уничтожает Аргентину. LIVE

Месси разогнался по правому флангу и выдал отличную проникающую передачу на Агуэро в чужой штрафной.
Обновлено в 20:33
Происшествия

Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
Происшествия

Погибли 14 российских моряков-подводников

В результате произошедшего погибли 14 моряков-подводников, отравившихся продуктами горения.
Обновлено в 09:33
Политика

Причиной отмены рейсов в Чехию назвали условия пролета над Сибирью

Источник в одной из авиакомпаний сообщил РБК, что причиной ограничений на полеты в Чехию для российских перевозчиков стало недовольство Праги стороны условиями транссибирских маршрутов для национальных авиакомпаний.
Обновлено в 04:09
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции по Украине в Торонто

Обновлено в 20:51
Общество

Опубликовано новое расследование Голунова

Интернет-издание «Медуза» и десятки других российских и зарубежных СМИ опубликовали новое расследование журналиста Ивана Голунова, посвященного похоронному бизнесу в Москве.
Обновлено вчера в 13:14
Общество

Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба

Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 12:47
Происшествия

Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне

Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено в 19:50
Политика

В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро

Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
Происшествия

В Екатеринбурге неизвестные расстреляли мужчину

В Екатеринбурге на территории жилого района Уралмаш погиб мужчина, при котором была сумка с деньгами. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Четыре человека пострадали при стрельбе в Калифорнии

В результате стрельбы в торговом центре в городе Сан-Бруно, штат Калифорния, пострадали четыре человека.
Обновлено в 20:59
Армия и оружие

Жертвами удара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человек

Обновлено в 20:11
Теннис

Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено в 13:04
Энергетика

Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний

Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний Резкий рост цен на рынке электроэнергии в этом году вызвал подозрения у крупных потребителей.
Обновлено в 18:18
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
Культура

Нино Катамадзе не стала отменять мартовский концерт в Москве

Грузинская певица Нино Катамадзе публично заявила, что больше не ступит на российскую сцену. Причиной стали события у нее на родине.
Обновлено в 08:25
Здоровье

Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью

Малейшая инфекция могла привести к смерти пациентки. Пересадка костного мозга оказалась единственным способом спасти Лавгроув жизнь.
Обновлено в 19:02
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие

Минобороны показало испытания новой ракеты системы ПРО

Успешные испытания новой ракеты системы противоракетной обороны состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке

Съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел со стороны ВСУ в поселке Александровка на западе Донецка.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес

Борис Корчевников набрал лишние килограммы после лечения

Обновлено в 20:02
Общество

Назван российский город с самым высоким ростом зарплат

Самые низкие доходы зафиксированы в Тольятти, где средняя зарплата составляет 29,2 тысячи рублей, незначительно больше платят в Волгограде, Ульяновске, Барнауле и Ижевске.
Обновлено в 21:02
Происшествия

Мощный взрыв прогремел в столице Туниса

Обновлено в 19:00
Армия и оружие

Толстых американских военных посадят на кетогенную диету

Американских военных планируют посадить на кетогенную диету, сообщает Military Times со ссылкой на представителей Минобороны.
Обновлено в 06:08
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