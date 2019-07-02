Страны ОПЕК+ единогласно проголосовали за хартию о долгосрочном сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости с заседания альянса. В понедельник проект хартии был одобрен странами ОПЕК.

Страны ОПЕК+ проголосовали за хартию о долгосрочном сотрудничестве

Общество Компанию Nike вынудили снять с продажи кроссовки с флагом США Details https: / / t.co / Vefdoqi7mW pic.twitter.com / HhsEjwlErF — CBS Philly (@ CBSPhilly) 2 июля 2019 г. Напомним, на прошлой неделе в Nike частично приостановили продажу кроссовок в Китае в связи с тем, что сотрудничающий с компанией японский дизайнер Дзюн Такахаси высказался в поддержку протестов в Гонконге с аккаунта фирменной линейки кроссовок Nike Undercover.

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