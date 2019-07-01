Энергетика

Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи РоссииТАСС вчера в 19:13

Следующая министерская встреча ОПЕК состоится 5 декабря в Вене. Во вторник, 2 июля, страны ОПЕК+ соберутся в секретариате в полном составе, чтобы окончательно согласовать проект хартии, а также продление сделки на девять месяцев - по март 2020 года включительно.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ОПЕК утвердила продление сделки о сокращении добычи нефти на 9 месяцев

Интерфаксвчера в 16:09

Иран по-прежнему не будет участвовать в сделке по добыче нефти ОПЕК+

РИА Новостивчера в 16:50

ОПЕК сокращает добычу нефти до 31 марта 2020

Вечерний курьервчера в 16:46

В ОПЕК согласовали продление сделки ОПЕК+ еще на 9 месяцев

Московский Комсомолецвчера в 19:30

ОПЕК утвердила продление нефтяной сделки на девять месяцев

РБКвчера в 17:47

Как рынок отреагировал на сообщения о продлении заморозки добычи нефти на девять месяцев

RT на русскомвчера в 13:06

Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи России

ТАССвчера в 19:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Общество

В красноярском Канске из-за паводка введен режим ЧС

Обновлено 30 июня в 22:19
Политика

В Кремле прокомментировали отказ Катамадзе выступать в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что грузинская певица Нино Катамадзе не до конца разбирается в сложившейся политической ситуации.
Обновлено вчера в 06:55
Экономика

В России предупредили о росте цен на мясо

В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия

В зоне паводка в Иркутской области госпитализированы 190 человек

Обновлено вчера в 22:37
Шоу-бизнес

Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением в Минске

Обновлено вчера в 10:07
Общество

Город в Мексике засыпало метровым слоем града

В городе Гвадалахара на западе Мексики прошел сильный град, в результате чего улицы оказались покрыты толстым слоем льда.
Обновлено вчера в 05:17
Происшествия

Сотрудница московского зоопарка отогнала белого медведя веником

Сотрудница пригрозила медведю веником, однако не трогала зверя им. 1 июля на сайте столичной мэрии сообщили, что московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию из вольеров больших панд, недавно поселившихся в павильоне "Фауна Китая".
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие

Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО

Воздушно-космические силы успешно испытали новую ракету системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено вчера в 22:01
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Хоккей

Панарин стал игроком «Нью-Йорк Рейнджерс» с рекордной зарплатой

Обновлено вчера в 23:26
Гаджеты

Глава Apple назвал абсурдной статью WSJ о недовольстве Джони Айва

В статье WSJ о причинах ухода Айва говорилось, что в последние годы главный дизайнер все больше отдалялся от руководства компании.
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия

Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте

Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено вчера в 18:28
Культура

Ольга Бузова даст концерт в Чите

Обновлено вчера в 22:33
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Армия и оружие

«Армату» в США назвали неконкурентоспособной

Россия временно отказалась от планов по экспорту танка Т-14 «Армата» из-за его высокой цены.
Обновлено вчера в 21:33
Футбол

«Зенит» расторг контракт с Маркизио

Обновлено вчера в 12:52
Политика

Грузия отозвала своего посла с Украины

Грузинский МИД отозвал чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.
Обновлено вчера в 16:42
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала на своём канале на YouTube первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень», который станет продолжением известной истории.
Обновлено вчера в 12:10
Экономика

Медведев рассказал, что нужно для повышения уровня жизни россиян

Все нацпроекты в конечном итоге предусматривают устойчивый рост реальных доходов граждан РФ, потому что направлены на повышение уровня жизни россиян, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 10:10
Авто

Названы цены на новый семиместный компактвэн Renault Triber

Новый семиместный компактвэн Renault Triber, продажи которого начнутся уже в июле, оценили в 440 000 – 580 000 рупий (400 – 530 тыс. рублей по текущему курсу).
Обновлено вчера в 02:50
Хоккей

Робин Ленер: «Жду с нетерпением начала карьеры в „Чикаго“»

Жду с нетерпением начала карьеры в «Чикаго», – написал Ленер.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

В Колумбии автомобиль врезался в толпу, пострадали 18 человек

По меньшей мере 18 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей на западе Колумбии.
Обновлено вчера в 23:09
Политика

В ЕС назвали условия для возобновления торговых отношений с Россией

Евросоюз может возобновить торговые отношения с РФ после выполнения Минских договоренностей.
Обновлено вчера в 23:39
Общество

Кратковременный дождь и до 24 градусов тепла ожидается в Москве 2 июля

В Москве во вторник, 2 июля, ожидается кратковременный дождь и теплая погода с переменной облачностью.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия

Навального арестовали на 10 суток

Обновлено вчера в 12:43
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в России

В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 02:32
Политика

Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

Обновлено вчера в 18:54
Армия и оружие

В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»

Обновлено вчера в 18:23
Финансы

Минфин назвал долги россиян критическими

Заместитель главы Минфина подчеркнул, что россияне переходят на критический уровень долговой нагрузки на человека, а также согласился с тем, что "этот рынок надо стараться ограничивать".
Обновлено вчера в 11:25
Армия и оружие

В сети появилось видео с места взрыва неопознанного объекта на Кипре

Обновлено вчера в 07:35
Как работают Яндекс.Новости?
Саммит G20 в ОсакеБольше новостей по теме
Главное