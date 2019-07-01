Энергетика
Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи РоссииТАСС вчера в 19:13
Следующая министерская встреча ОПЕК состоится 5 декабря в Вене. Во вторник, 2 июля, страны ОПЕК+ соберутся в секретариате в полном составе, чтобы окончательно согласовать проект хартии, а также продление сделки на девять месяцев - по март 2020 года включительно.
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Как рынок отреагировал на сообщения о продлении заморозки добычи нефти на девять месяцев
RT на русскомвчера в 13:06
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
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