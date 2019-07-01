Энергетика
Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи РоссииТАСС 19:13
Следующая министерская встреча ОПЕК состоится 5 декабря в Вене. Во вторник, 2 июля, страны ОПЕК+ соберутся в секретариате в полном составе, чтобы окончательно согласовать проект хартии, а также продление сделки на девять месяцев - по март 2020 года включительно.
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Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено в 18:28
Происшествия
В Москве разыскивают таксиста, который отравил и ограбил пассажира
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что после отравления неизвестным веществом в полицию обратился мужчина, который утверждает, что его отравили и ограбили в такси.
Обновлено в 18:29
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу и обратно, запланированных на 2 июля, из-за того, что власти Чехии аннулировали выданные разрешения, сообщается на сайте «Аэрофлота».
Обновлено в 21:15
Политика
Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
Обновлено в 18:54
Здоровье
В США женщина похудела на 270 килограммов
Жительница штата Теннесси 51-летняя Милла Кларк, весившая 340 килограммов, в результате борьбы с лишним весом смогла похудеть почти в пять раз, передает Daily Mail.Сообщается, что американка страдала от ожирения с детства.
Обновлено в 07:17
Экономика
Тарифы ЖКХ в России повысят с 1 июля
Тарифы ЖКХ в России с 1 июля проиндексируют на 2,4% к январю 2019 года, пишет РИА Новости со ссылкой на постановление правительства.
Обновлено в 01:19
Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Общество
Россияне осудили Ирину Шейк за участие в гей-параде
Российская модель Ирина Шейк приняла участие в американском гей-параде, за что и подверглась критике со стороны своей российской аудитории.
Обновлено в 17:00
Политика
В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран
Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.
Обновлено в 15:08
Футбол
Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»
Обновлено в 11:16
Политика
Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей
В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:28
Экономика
Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%
Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации.
Обновлено в 19:09
Шоу-бизнес
РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
Машина певицы Аллы Пугачевой двигалась по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и, поэтому, не мешала пассажирам, но к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
Обновлено в 17:55
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено в 16:34
Транспорт
Минтранс изменит правила регулирования совместных поездок
Ведомство намерено изменить правила совместных поездок, так называемого карпулинга, когда через определенный агрегатор водитель и пассажир, которым по пути, договариваются поехать вместе за обоюдно выгодную плату.
Обновлено в 10:51
Хоккей
Варламов согласовал контракт с «Айлендерс»
Обновлено в 18:06
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне за день снизился более чем на метр
Уровень воды в реке Ия в затопленном городе Тулуне за день 30 июня снизился более чем на метр, сообщается на сайте администрации города.
Обновлено вчера в 08:42
Армия и оружие
«Армату» в США назвали неконкурентоспособной
Россия временно отказалась от планов по экспорту танка Т-14 «Армата» из-за его высокой цены.
Обновлено в 21:33
Транспорт
В Иркутской области ограничили движение по трассе «Сибирь»
Обновлено в 21:36
Общество
Бутина за время нахождения в американской тюрьме потеряла 20 кг
Россиянка Мария Бутина за время нахождения в тюрьме американского города Таллахасси (штата Флорида) потеряла около 20 кг, рассказал «Известиям» ее отец Валерий Бутин.
Обновлено в 13:00
Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.
Обновлено в 18:53
Политика
Восьми украинским морякам предъявили обвинения
Украинским морякам, задержанным осенью 2018 года за провокацию в Керченском проливе, начали предъявлять обвинения в окончательной редакции.
Обновлено в 08:10
Политика
Заявление об уходе подали три генерала Росгвардии
В СМИ поступила информация о том, что подал заявление об увольнении генерал-полковник Сергей Меликов, занимающий должность первого замдиректора ведомства.
Обновлено в 10:49
Здоровье
Россиянок призвали не менять кроссовки на шпильки
Медики попросили российских женщин не злоупотреблять сменой кроссовок на каблуки. Это чревато возможными микронадрывами связок.
Обновлено в 20:53
Происшествия
Спасательная операция в Тулуне шокировала пострадавших от наводнения: «Не люди, а звери»
Жертвы большого сибирского наводнения клянут на чем свет стоит местные власти. И рассказывают истории — одна печальнее другой.
Обновлено в 10:30