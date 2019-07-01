Следующая министерская встреча ОПЕК состоится 5 декабря в Вене. Во вторник, 2 июля, страны ОПЕК+ соберутся в секретариате в полном составе, чтобы окончательно согласовать проект хартии, а также продление сделки на девять месяцев - по март 2020 года включительно.

Общество «Хотите права мне качнуть?»: губернатор Усс — жителям подтопленного Канска Губернатор Красноярского края Александр Усс 1 июля побывал в пострадавшем от паводка городе Канске.

Шоу-бизнес Мама Бейонсе засняла на камеру, какие у ее дочери настоящие волосы Недавно мама Бейонсе засняла, как ее дочь готовят к одному из мероприятий, во время съемки стилист причесал королеву Би.

Музыка Юрий Лоза прокомментировал антироссийскую позицию Нино Катамадзе Певец Юрий Лоза заявил, что не пошел бы на концерт артиста, оскорбившего Россию и россиян, так как не поверил бы в его искренность во время выступления.

Экономика В России предупредили о росте цен на мясо В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.

Авто GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.

Происшествия Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.

Происшествия У экс-прокурора Пермского края нашли полмиллиарда рублей Прокуратура Пермского края через суд добивается конфискации более 500 млн рублей, принадлежащих экс-руководителю краевого управления Ростехнадзора и региональной прокуратуры Александру Кондалову.

Авто Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.

Шоу-бизнес Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.

Происшествия В Москве уборщица прогнала белого медведя веником Сотрудница Московского зоопарка сумела прогнать выбежавшего к ней белого медведя.

Политика Три генерала Росгвардии подали в отставку Подал рапорт об отставке первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

Происшествия Полицейский из Кузбасса погиб в Чечне Сотрудник ППС Новокузнецка старшина полиции Александр Дворников был в служебной командировке на Северном Кавказе.

Происшествия На детской площадке на Украине произошел взрыв В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика В Казахстане назвали срок списания кредитов для отдельных категорий граждан Задолженность по потребительским кредитам уязвимых категорий граждан Казахстана планируется погасить до 1 сентября 2019 года.

Технологии VPN от Касперского блокирует запрещенные в РФ сайты Как оказалось, VPN-сервис Kaspersky Secure Connection согласился блокировать доступ к сайтам, вошедшим в реестр запрещенной на территории России информации.

Армия и оружие МИД Сирии призвал ООН принять меры в отношении Израиля Сирийское министерство иностранных дел в понедельник потребовало от ООН в очередной раз принять меры в отношении Израиля, совершающего ракетные атаки на объекты на территории САР, и заявило, что израильские чиновники стали хвастаться подобными актами агрессии.

Авто Появились первые фотографии обновленного BMW X6 Обновленный кроссовер BMW X6, который должен выйти в продажу уже в этом году, рассекречен на первых качественных фотографиях.

Общество Обнародовано скандальное расследование Голунова Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.

Гаджеты Apple разрабатывает специальный iPhone для китайского рынка Американская корпорация Apple намерена выпустить специальный смартфон iPhone для китайского рынка, пишет издание Gizmochina.

Политика Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.

Хоккей Хлебом единым. Панарин стал самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ Форвард Артемий Панарин подписал контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс", став самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ и вторым по зарплате в лиге после Коннора Макдэвида.