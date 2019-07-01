Энергетика

Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи РоссииТАСС вчера в 19:13

Следующая министерская встреча ОПЕК состоится 5 декабря в Вене. Во вторник, 2 июля, страны ОПЕК+ соберутся в секретариате в полном составе, чтобы окончательно согласовать проект хартии, а также продление сделки на девять месяцев - по март 2020 года включительно.
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Cтраны ОПЕК продлили соглашение о сокращении добычи нефти на девять месяцев

Татар-информ00:22

Сделку ОПЕК+ продлили. Как отреагировали цены и что думают эксперты

РБК05:46

ОПЕК сокращает добычу нефти до 31 марта 2020

Вечерний курьервчера в 16:46

В ОПЕК согласовали продление сделки ОПЕК+ еще на 9 месяцев

Московский Комсомолецвчера в 19:30

Иран по-прежнему не будет участвовать в сделке по добыче нефти ОПЕК+

РИА Новостивчера в 16:50

Источник: страны ОПЕК+ согласовали продление сделки по сокращению нефтедобычи на 9 месяцев

ТАСС05:27

Главные анонсы 2 июля

Коммерсантъвчера в 17:01
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 06:00, Вашингтон
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Политика

Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний

Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
Обновлено в 05:19
Экономика

Гендиректор «Транснефть-Дружба» покинул компанию

ТАСС/ Полномочия генерального директора "Транснефть-Дружба" Игоря Павлова были прекращены с 24 июня, следует из списка аффилированных лиц "Транснефти".
Обновлено в 03:56
Экономика

В России предупредили о росте цен на мясо

В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено вчера в 22:50
Общество

Изучена причина наводнения в Иркутской области

Выяснилось, что в регионе произошла уникальная ситуация, при которой в западной части Иркутской области наблюдалось взаимодействие сразу трех воздушных масс — арктической, субтропической и крайне редкого в регионе влажного воздуха с Тихого океана.
Обновлено в 05:40
Футбол

Форвардом донецкого «Олимпика» Дийе интересуются московские клубы

Как стало известно «Чемпионату», нападающий донецкого «Олимпика» Матар Дийе, которым активно интересовалось киевское «Динамо», привлёк интерес московских клубов.
Обновлено в 04:13
Политика

Зеленский вновь попросил Раду уволить Луценко и Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Обновлено в 04:47
Общество

В Госдуме призвали красноярского губернатора ответить за свои слова

Депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что губернатор Красноярского края Александр Усс должен извиниться за свои грубые слова в адрес местной жительницы.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Экс-губернатора Хорошавина этапировали обратно на Сахалин

Обновлено в 05:08
Гаджеты

Samsung вернула себе лидерство на российском рынке смартфонов

Во II квартале 2019 года, по данным специализированных электронных магазинов, смартфоны Samsung выбились на первые места по продажам в денежном и в количественном выражении.
Обновлено вчера в 22:30
Транспорт

В метро Москвы произошел сбой в автоматах по продаже билетов

В Московском метрополитене не работают автоматы по продаже билетов.
Обновлено в 05:09
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 16:34
Происшествия

Из Ростова в Грузию сбежала полковник полиции

Женщину подозревают в фальсификации уголовных дел. Полковник Наталья Разумная объявлена в международный розыск.
Обновлено в 05:26
Политика

В США планируют ввести пошлины на товары из ЕС

В апреле торговое представительство уже предлагало ввести пошлины на товары из Евросоюза на сумму в 21 млрд долларов.
Обновлено вчера в 23:35
Путешествия

Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым

Туристический поток в Крым за первые 6 месяцев 2019 года превысил 2,2 миллиона человек – на 11% больше уровня прошлого года, из них более 200 тысяч туристов приехали из Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Обновлено в 04:41
Культура

Концерт Катамадзе в Москве не отменен

Концерт грузинской исполнительницы Нино Катамадзе в Москве, назначенный на 27 марта 2020 года, не отменен, сообщили в пресс-службе концертного зала Vegas City Hall, где планируется выступление.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес

Николай Басков рассказал о переживаниях в связи со смертью отца

Певец Николай Басков трудно переживает смерть отца Виктора Владимировича, который скончался после долгой болезни на 69 году жизни.
Обновлено в 05:55
Политика

Россия заняла 51-е место в рейтинге паспортов мира

По итогам I квартала 2019 года Россия занимала 48-е место. Без виз россияне могли посетить 119 стран мира.
Обновлено в 05:44
Авто

Названы 10 самых доступных автомобилей в России

Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП

Согласно имеющейся информации, прием заказов на новый внедорожник УАЗ «Патриот» стартует уже в сентябре этого года одновременно с началом серийного производства модели.
Обновлено в 02:12
Политика

Американо-китайские торговые переговоры возобновились

Президент США высказал мнение, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином приблизила две страны к заключению торговой сделки, об этом он заявил в интервью Fox News.
Обновлено в 02:52
Культура

842 новых участника приглашены в состав Американской киноакадемии

Обновлено в 03:30
Происшествия

Под Оренбургом тигрица напала на пытавшегося украсть тигренка мужчину

В Оренбургской области тигрица в передвижном зоопарке напала на посетителя, который попытался похитить уссурийского тигренка из клетки.
Обновлено в 05:12
Общество

ВЦИОМ: россияне стали меньше верить в астрологические прогнозы

Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Политика

Заявление об уходе подали три генерала Росгвардии

В СМИ поступила информация о том, что подал заявление об увольнении генерал-полковник Сергей Меликов, занимающий должность первого замдиректора ведомства.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия

Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы

Завершено расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого были похищены пять миллионов долларов, закопанные в огороде.
Обновлено в 03:08
Футбол

«Зенит» заинтересовался полузащитником «Селтика»

В минувшем сезоне игрок забил пять голов и отдал шесть голевых передач. Рогич заигран за сборную Австралии.
Обновлено вчера в 17:15
Спорт

Екатеринбург примет летнюю Универсиаду — 2023

Россия будет во второй раз принимать летнюю Универсиаду — ранее соревнования проходили в Казани в 2013 году.
Обновлено в 04:47
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
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