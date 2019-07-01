Энергетика
Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи РоссииТАСС вчера в 19:13
Следующая министерская встреча ОПЕК состоится 5 декабря в Вене. Во вторник, 2 июля, страны ОПЕК+ соберутся в секретариате в полном составе, чтобы окончательно согласовать проект хартии, а также продление сделки на девять месяцев - по март 2020 года включительно.
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Гаджеты
Samsung вновь стал лидером на российском рынке смартфонов
Южнокорейская корпорация Samsung в очередной раз стала лидером продаж смартфонов в Российской Федерации.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Движение по федеральной трассе открыли в Тулуне
Во вторник, 2 июля, в Тулуне открыли движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в обоих направлениях.
Обновлено в 02:16
Транспорт
Источник назвал причину отмены рейсов в Чехию
Во вторник стало известно, что "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" были вынуждены отменить часть рейсов в Прагу и Карловы Вары из-за аннулирования чешскими властями ранее выданных разрешений на полеты.
Обновлено в 03:22
Гаджеты
Камерофоны Xiaomi CC9 и CC9e окажутся дешевле, чем ожидалось
Судя по данным, которые опубликовал инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma), Xiaomi CC9 может оказаться гораздо дешевле, чем ожидалось.
Обновлено в 01:13
Экономика
Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущих
Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с 2020 года Росстат будет адресно рассчитывать уровень благосостояния, используя специальную информационную систему.
Обновлено вчера в 12:31
Общество
В Госдуме призвали красноярского губернатора извиниться за грубость
Замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко считает, что губернатор Красноярского края Александр Усс должен извиниться за жесткие слова в адрес местной жительницы.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Шестеро детей пострадали при взрыве на детской площадке под Днепром
Обновлено вчера в 17:28
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Путешествия
В Анапе запретили купаться в Черном море
Обновлено в 02:42
Политика
В центре Харькова установлены виселицы
Харьковские неонацисты установили импровизированные виселицы в центре города, на которых повесили чучела сторонников возвращения имени маршала Жукова проспекту.
Обновлено вчера в 13:32
Авто
Топ-10 самых дорогих машин на российском рынке возглавил Порше 911 GT
Эксперты аналитического агентства Автостат составили топ-10 самых дорогих машин, официально продающихся в России.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Увезут и изнасилуют: почему садиться в такси небезопасно
На сутки в сексуальное рабство 24 июня 2019 года 21-летняя жительница Санкт-Петербурга села в машину к таксисту, который представился Игорем.
Обновлено 29 июня в 08:37
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Воронежской области
Три человека погибли в ДТП в городе Лиски Воронежской области, еще один госпитализирован, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 02:28
Политика
Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда
Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.
Обновлено в 03:09
Экономика
Цены на мясо могут подскочить на 10%
О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:37
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
В Сети предположили, что Вайкуле оскандалившаяся с ремарками про Крым, куда, по ее словам, якобы запрещен въезд европейцам, решила не попадать в очередной раз под огонь критики со стороны россиян, которых унизил поступок Пугачевой.
Обновлено в 03:52
Футбол
Леонид Федун: «Хотим играть, как „Ливерпуль“»
Что имеет в виду Леонид Федун "Спартак" - народу.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
«Спартак» поздравил Бакаева с днем рождения
Московский «Спартак» поздравил с днем рождения полузащитника команды Зелимхана Бакаева.
Обновлено вчера в 07:13
Здоровье
Врач рассказал, как избавиться от сонливости на работе
Четверть пациентов, обращающихся к врачам, жалуются на дневную сонливость.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО
Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:46
Политика
Кравчук предложил отказаться от минских переговоров по Донбассу
Кравчук считает, что переговоры в Минске «не могут решить коренной вопрос Украины о территориях и урегулировать военный конфликт в Донбассе».
Обновлено вчера в 23:53
Кино
Российский режиссер вошел в список членов Американской киноакадемии
Российский режиссер Сергей Дворцевой вошел в список членов Американской киноакадемии, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 04:20
Происшествия
МЧС подтвердило гибель 14 человек из-за наводнения в Иркутской области
Из-за наводнения в результате паводка в Иркутской области погибли 14 человек, еще 13 считаются пропавшими без вести.
Обновлено в 02:22
Экономика
Гендиректор «Транснефть-Дружба» покинул компанию
ТАСС/ Полномочия генерального директора "Транснефть-Дружба" Игоря Павлова были прекращены с 24 июня, следует из списка аффилированных лиц "Транснефти".
Обновлено в 03:56
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:01
Общество
Роскосмос опубликовал снимки паводка в Иркутской области
Группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли корпорации Роскосмос сфотографировали зону паводков в Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
Обновлено вчера в 19:39
Транспорт
Росавтодор разработает ГОСТ на обслуживание светофоров
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) в этом году начнет разрабатывать единый государственный стандарт (ГОСТ) по обслуживанию и ремонту светофоров, пишет газета "Известия" со ссылкой на протокол заседания комитета по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги".
Обновлено вчера в 20:48