Энергетика
Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи РоссииТАСС вчера в 19:13
Следующая министерская встреча ОПЕК состоится 5 декабря в Вене. Во вторник, 2 июля, страны ОПЕК+ соберутся в секретариате в полном составе, чтобы окончательно согласовать проект хартии, а также продление сделки на девять месяцев - по март 2020 года включительно.
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Организация стран-экспортеров нефти поддержала продление нефтяной сделки на 9 месяцев
Эхо Москвывчера в 19:04
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Опубликовано видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО
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