Энергетика

ОПЕК+ продлила сделку по сокращению нефтедобычиРосбалт вчера в 07:42

Страны ОПЕК+ продлили сделку по сокращению добычи нефти. Об этом сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Как передает РИА Новости, соглашение продлено на девять месяцев, документ подписали 24 страны.
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