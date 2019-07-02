Энергетика
ОПЕК+ продлила сделку по сокращению нефтедобычиРосбалт вчера в 07:42
Страны ОПЕК+ продлили сделку по сокращению добычи нефти. Об этом сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Как передает РИА Новости, соглашение продлено на девять месяцев, документ подписали 24 страны.
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Нефтедобывающие страны продлили сделку о сокращении уровня нефтедобычи на девять месяцев
Эхо Москвывчера в 11:14
Cтраны ОПЕК продлили соглашение о сокращении добычи нефти на девять месяцев
Татар-информвчера в 00:22
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:19, Вашингтон
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