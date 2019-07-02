Энергетика

ОПЕК продлила сделку по сокращению добычи нефти еще на 9 месяцевФинмаркет вчера в 01:14

Договоренности по сокращению добычи продлеваются с 1 июля 2019 года до 31 марта 2020 года, уточняется в пресс-релизе ОПЕК по итогам заседания.
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ОПЕК+ продлил сокращение о добычи нефти

Накануне.Ru01 июля в 18:04
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:43, Вашингтон
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Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
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Челябинскую область в августе ожидает очень жаркая погода

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Здоровье

Минздрав назвал основные причины смерти женщин в России

В Минздраве РФ назвали наиболее частые причины смерти женщин в России. Об этом в среду, 3 июля, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 23:49
Общество

Определены города с самым высоким ростом зарплат

Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Футбол

«Ахмат» в первом матче Глушакова разгромил «Штурм»

Футболисты грозненского «Ахмата» в товарищеском матче разгромили австрийский «Штурм».
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Обновлено вчера в 08:52
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ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

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Восьми украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе, предъявили обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой.
Обновлено 01 июля в 10:16
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Премьер-министр Нидерландов тайком обсуждал с Путиным катастрофу МН17

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом России Владимиром Путиным крушение малайзийского лайнера в Донбассе во время саммита G20 в Осаке.
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Происшествия

В Пекине облили водой основателя интернет-компании Baidu

Неизвестный молодой человек в Пекине вышел на сцену и облил водой основателя и главу интернет-компании Baidu Робина Ли, который выступал с презентацией.
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Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде

Обновлено вчера в 20:32
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Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле

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Обновлено вчера в 08:01
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«Бордо» ведет переговоры с Косьельни

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Ирина Винер-Усманова вспомнила о необычной выходке мамы Алины Кабаевой

Российский тренер в интервью вспомнила о необычной выходке мамы Алины Кабаевой.
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Число погибших при паводках в Иркутской области достигло 18

Количество погибших при паводках в Иркутской области увеличилось до 18 человек, сообщил губернатор области Сергей Левченко в своем Instagram.
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Японский седан Toyota Camry – самый востребованный автомобиль в России в ценовой категории от 1,5 до 2 млн рублей по итогам 5 месяцев 2019 года.
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