Энергетика
ОПЕК продлила сделку по сокращению добычи нефти еще на 9 месяцевФинмаркет вчера в 01:14
Договоренности по сокращению добычи продлеваются с 1 июля 2019 года до 31 марта 2020 года, уточняется в пресс-релизе ОПЕК по итогам заседания.
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Эксперт прокомментировал решение ОПЕК+ одобрить продление сделки по сокращению добычи нефти
RT на русскомвчера в 13:33
Cтраны ОПЕК продлили соглашение о сокращении добычи нефти на девять месяцев
Татар-информвчера в 00:22
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:43, Вашингтон
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