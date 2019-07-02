ОПЕК утвердила продление сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ еще на девять месяцев, сообщил журналистам министр нефти Ирака Амир Габдан. Кроме того, ОПЕК утвердила хартию долгосрочного соглашения организации.

ОПЕК утвердила продление сделки о сокращении добычи нефти на 9 месяцев

Политика Путин дал поручение на благо украинцев Президент Владимир Путин поручил МВД проанализировать практику предоставления российского гражданства в упрощенном режиме.

Здоровье Врачи рассказали, как пережить акклиматизацию во время отпуска Врач-терапевт рассказал, как снизить негативное воздействие на самочувствие при смене климатической зоны, передает издание «Российская газета».

Происшествия 14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате «1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.

Общество Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.

Авто Названы 10 самых доступных автомобилей в России Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).

Футбол Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту» Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Футбол Бенитес возглавил «Далянь Ифан» Рафаэль Бенитес стал главным тренером китайского "Далянь Ифан", сообщает официальный Твиттер специалиста.

Гаджеты Дешевый камерофон Xiaomi CC9e за 189 долларов представлен официально Сегодня компания Xiaomi, наконец, официально представила смартфоны Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e, а в данной заметке речь идет о более доступной модели новой линейки.

Экономика Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".

Происшествия Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.

Политика На Украину прибыла делегация наблюдателей ПАСЕ по выборам в Раду На Украину прибыла делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по наблюдению за кампанией по внеочередным выборам в Верховную раду.

Происшествия В саратовском магазине посетитель пытался задушить полицейского "Прибывшие полицейские застали нападавшего на месте происшествия и пресекли его противоправные действия", – говорится в сообщении следователей.

Происшествия Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Шоу-бизнес Борис Корчевников: «Я немного поправился, потому что лечился» В эфире нового выпуска программы «Судьба человека» телеведущий решился на откровенное признание — он набрал вес из-за длительного курса лечения.

Космос Ученые раскрыли правду об «инопланетном зонде» Оумуамуа Американские исследователи смогли определить природу происхождения межзвездного тела Оумуамуа, которого некоторые ученые считали «зондом пришельцев».

Футбол «Зенит» объявил об уходе Новосельцева Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе из команды защитников Ивана Новосельцева и Ибрагима Цаллагова.

Происшествия Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 18 Количество жертв паводка в Иркутской области выросло до 18 человек, сообщил глава региона Сергей Левченко на своей официальной странице в Instagram.

Общество Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.

Происшествия В Петербурге число отравившихся шавермой достигло 53 человек Число пострадавших от отравления шавермой в Петербурге по данным на 2 июля превысило 50 человек.