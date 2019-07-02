Энергетика
ОПЕК утвердила продление сделки о сокращении добычи нефти на 9 месяцевИнтерфакс вчера в 16:09
ОПЕК утвердила продление сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ еще на девять месяцев, сообщил журналистам министр нефти Ирака Амир Габдан. Кроме того, ОПЕК утвердила хартию долгосрочного соглашения организации.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 10:31, Вашингтон
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
Обновлено вчера в 18:46
Политика
Путин дал поручение на благо украинцев
Президент Владимир Путин поручил МВД проанализировать практику предоставления российского гражданства в упрощенном режиме.
Обновлено в 09:54
Путешествия
В Анапе запретили купаться в Черном море
Обновлено в 02:42
Здоровье
Врачи рассказали, как пережить акклиматизацию во время отпуска
Врач-терапевт рассказал, как снизить негативное воздействие на самочувствие при смене климатической зоны, передает издание «Российская газета».
Обновлено в 07:09
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.
Обновлено в 09:36
Общество
Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб
Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено в 04:59
Общество
Более половины россиян хотят работать после выхода на пенсию
Больше половины россиян (56,3%) планируют работать после достижения пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 14:00
Авто
Названы 10 самых доступных автомобилей в России
Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
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Футбол
Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»
Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В центре Москвы нашли клад из монет XIX-XX веков
Обновлено в 06:31
Футбол
Бенитес возглавил «Далянь Ифан»
Рафаэль Бенитес стал главным тренером китайского "Далянь Ифан", сообщает официальный Твиттер специалиста.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
На Кипре упала российская ракета
Обновлено вчера в 07:17
Гаджеты
Дешевый камерофон Xiaomi CC9e за 189 долларов представлен официально
Сегодня компания Xiaomi, наконец, официально представила смартфоны Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e, а в данной заметке речь идет о более доступной модели новой линейки.
Обновлено в 08:46
Политика
Симоньян обратилась к Зеленскому на украинском
Обновлено в 07:30
Экономика
Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек
На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:27
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Политика
На Украину прибыла делегация наблюдателей ПАСЕ по выборам в Раду
На Украину прибыла делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по наблюдению за кампанией по внеочередным выборам в Верховную раду.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В саратовском магазине посетитель пытался задушить полицейского
"Прибывшие полицейские застали нападавшего на месте происшествия и пресекли его противоправные действия", – говорится в сообщении следователей.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Борис Корчевников: «Я немного поправился, потому что лечился»
В эфире нового выпуска программы «Судьба человека» телеведущий решился на откровенное признание — он набрал вес из-за длительного курса лечения.
Обновлено в 07:00
Космос
Ученые раскрыли правду об «инопланетном зонде» Оумуамуа
Американские исследователи смогли определить природу происхождения межзвездного тела Оумуамуа, которого некоторые ученые считали «зондом пришельцев».
Обновлено в 05:16
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Новосельцева
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе из команды защитников Ивана Новосельцева и Ибрагима Цаллагова.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 18
Количество жертв паводка в Иркутской области выросло до 18 человек, сообщил глава региона Сергей Левченко на своей официальной странице в Instagram.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
На границе с Украиной найден танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики обнаружили советский тяжелый танк КВ-1.
Обновлено в 06:01
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Происшествия
В Петербурге число отравившихся шавермой достигло 53 человек
Число пострадавших от отравления шавермой в Петербурге по данным на 2 июля превысило 50 человек.
Обновлено в 09:41
Общество
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 75 000 евро участникам митингов
Суд решил, что права истцов при задержании на мирных акциях были нарушены, власти должны не только выплатить им компенсации, но и покрыть судебные издержки (они в совокупности составили 22 000 евро).
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке
Обновлено в 08:10